Jihočeský kraj bude na mzdy nepedagogických pracovníků doplácet 120 milionů Kč

Jihočeský kraj bude na mzdy nepedagogických pracovníků letos doplácet přibližně 120 milionů korun. Celkové náklady se pohybují kolem 900 milionů korun. Kraj však od státu prostřednictvím rozpočtového určení daní získá na nepedagogické pracovníky asi 780 milionů korun. ČTK to řekl náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek (Naše Česko). Jihočeský kraj zřizuje přibližně 120 škol, většinu z nich tvoří střední školy. V krajských školách působí přibližně 1500 nepedagogických pracovníků.
"Abychom zachovali všem nepedagogům, což jsou kuchařky, školníci, účetní a další, jejich mzdy, tak nám peníze, které nám pošle stát, nestačí. Proto musíme použít vlastní finance," uvedl.
Vedoucí odboru školství jihočeského krajského úřadu Hana Šímová ČTK řekla, že v některých případech lze využít jednoho nepedagogického pracovníka pro více škol. Týká se to třeba pozice účetní. "Ale těžko můžeme chtít, aby kuchařky vařily pro více škol, nebo aby více škol chodilo do jedné jídelny," řekla.
České Budějovice budou letos ze svého rozpočtu doplácet 73 milionů na mzdy nepedagogických pracovníků. Radnice zřizuje 16 základních a 15 mateřských škol. "Město se snažilo sjednocovat nebo přibližovat mzdové podmínky nepedagogů napříč školami, aby nedocházelo k výrazným rozdílům mezi jednotlivými školskými zařízeními, a aby byly podmínky co nejvíce srovnatelné v rámci možností rozpočtu," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Písek zřizuje šest základních a 12 mateřských škol. Pracuje zde přes 170 nepedagogických pracovníků. Na jejich odměňování půjde tento rok z městského rozpočtu téměř 100 milionů korun.