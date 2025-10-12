Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Autor: idh
  17:32aktualizováno  17:32
Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem a s úsměvem poznamenal, že pojem „pohoda“ může mít řadu podob.

Krumlovský vodácký maraton přilákal o víkendu řadu nadšenců, mezi nimiž nechyběl ani prezident republiky. Na start v sobotním dopoledni vyrazil se svým týmem ochranky, s nímž se podle svých slov na vodu vydává pravidelně. „Už potřetí jsem vzal chlapy z ochranky na pohodovou plavbu po Vltavě,“ uvedl Pavel na svém Instagramu.

Prezident v peřejích. Petr Pavel sjel trať mistrovství světa na divoké vodě

Společně sjeli úsek z Vyššího Brodu do Českého Krumlova, kde je čekaly peřeje, jezy i chladné podzimní počasí. Přihlížející je na trase povzbuzovali a fotografovali. „Po 26 kilometrech Vodáckého maratonu jsme se zase shodli, že slovo pohoda může mít mnoho významů,“ zavtipkoval prezident.

Krumlovský vodácký maraton každoročně přitahuje stovky účastníků z celé republiky. Letošní 23. ročník nabídl několik tras různé délky určených pro profesionály i rekreační posádky. Účast prezidenta Pavla tak znovu potvrdila jeho zájem o sportovní akce i neformální setkání s veřejností.

