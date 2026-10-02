Jihočeský kraj chce do roku 2035 dokončit všechny naplánované silniční obchvaty. Jedná se o desítky kilometrů vozovek, které vyvedou tranzitní dopravu z měst. Celkové náklady na stavby se pohybují v miliardách korun. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Kraj před pár dny zahájil stavbu obchvatu Tábora, který propojí vozovky ve směru od Českých Budějovic a od Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Další přeložky by mohly v nejbližší době vzniknout i v jiných okresech. "V tuto chvíli máme stavební povolení na obchvat Husince. Máme velký posun v přípravě obchvatu Trhových Svinů, kde bychom mohli v příštím roce soutěžit zhotovitele a ve stejné fázi je také příprava druhé etapy jižní tangenty u Českých Budějovic," uvedl Kuba.
Podle něj obchvaty výrazně usnadní dopravu v kraji. Navíc uleví městům, přes něž nyní řada tranzitních tahů vede. Jihočeský kraj dále pracuje například na přípravě obchvatů Nové Bystřice na Jindřichohradecku, Borovan na Českobudějovicku nebo Dačic na Jindřichohradecku. Další přeložky na jihu Čech plánuje na vozovkách první třídy Ředitelství silnic a dálnic.
"Když všechno půjde tak, jak má, tak kolem roku 2034 až 2035 by měly kompletně stát všechny obchvaty, které má Jihočeský kraj historicky zanesené v územních plánech a mapách," uvedl Kuba.
Kraj v minulosti postavil například obchvat Vlachova Březí na Prachaticku nebo Strážkovic a Žáru na Českobudějovicku. Nyní staví přeložky Kaplic na Českokrumlovsku a Blatné na Strakonicku.