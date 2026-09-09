Jihočeský kraj chce od roku 2029 zpřístupnit bývalý kaolinový důl Orty

Jihočeský kraj chce od roku 2029 pro turisty zpřístupnit bývalý kaolinový důl Orty u Hosína na Českobudějovicku. Návštěvnická trasa nabídne přibližně 700 metrů chodeb. Náklady na obnovu dolu, která před několika týdny začala, činí zhruba 100 milionů korun. ČTK to řekla Hana Dědičová z jihočeského krajského úřadu.
"Ještě před několika měsíci jsme mluvili o povoleních, financování a přípravách. Teď už se v Ortech skutečně pracuje a projekt, o kterém se desítky let mluvilo, dostává konkrétní podobu. Chceme, aby se lidé mohli do tohoto unikátního podzemí bezpečně podívat, ale zároveň musíme zachovat podmínky, které potřebují zdejší chránění živočichové. Skloubit obojí je pro nás při realizaci zásadní," uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje David Štojdl (Naše Česko).
O zpřístupnění důlního komplexu se odborníci snaží od roku 1987. Orty jsou mimořádnou lokalitou nejen z hlediska historie těžby, ale také jako významné zimoviště netopýrů. Každoročně zde zimuje pět druhů chráněných netopýrů, přičemž zimoviště netopýra velkouchého patří k nejvýznamnějším ve střední Evropě.
Řízený provoz a trvalý dohled má podle Štojdla pomoci Orty lépe chránit před nelegálními vstupy a vandalismem, které podzemní komplex v minulosti poškozovaly. Bývalý kaolinový důl a přírodní památka v katastru obcí Borek, Hosín a Hrdějovice u Českých Budějovic tvoří velké množství chodeb různé šíře a výšky, dosahující délky téměř šesti kilometrů. Na území České republiky existují pouze dva hlubinné kaolinové doly, druhým je důl v Nevřeni v okrese Plzeň-sever, který byl již zpřístupněn veřejnosti. Chodby v Ortech vznikaly především v druhé polovině 19. století a jejich vznik inicioval Josef Hardtmuth, zakladatel firmy Koh-i-noor Hardtmuth.