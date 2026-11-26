Jihočeský kraj připravuje pro příští rok rozpočet se schodkem 3,45 miliardy korun. Předpokládá příjmy 29,15 miliardy korun a výdaje 32,6 miliardy korun. Schodek pokryje z fondu rezerv. ČTK to dnes řekl po zasedání krajské rady náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek (Naše Česko). Rozpočet budou na svém zasedání v prosinci schvalovat zastupitelé.
Na kapitálové výdaje kraj v příštím roce předpokládá uvolnit více než sedm miliard korun. Je to přibližně o 440 milionů korun více než letos. Hajdušek uvedl, že kraj v následujících třech letech připravuje investice za 17 miliard korun. "Na konci letošního roku budeme mít podle našich předpokladů ve fondu rezerv a rozvoje zhruba šest miliard korun. A počítáme s tím, že téměř celou částku použijeme v následujících třech letech na investice. Na konec roku 2029 máme naplánovaný zůstatek ve fondu rezerv a rozvoje zhruba miliardu korun," uvedl Hajdušek.
Na příští rok například kraj investuje 663 milionů korun do první etapy výstavby Linecké čtvrti. Vzniká v prostoru bývalé vojenské nemocnice, kde budou byty a centrum sociálních služeb. První etapa Linecké čtvrti potrvá do roku 2028 a bude stát dvě miliardy korun. Projekt počítá s rekonstrukcí historických budov, kde například sídlila psychiatrie. Další objekty dělníci zbourají a postaví místo nich nové. V komplexu bude 99 lůžek v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením, včetně klientů s onemocněními, jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba nebo roztroušená skleróza.
Jihočeský kraj rovněž v příštím roce zahájí stavbu druhé části jižní tangenty. Jde o propojení vozovek vedoucích do Českých Budějovic s dálnicí D3. První etapa jižní tangenty dovedla na D3 dopravu od Českého Krumlova. Druhá etapa na ní naváže propojením dálnice s vozovkou ve směru do Trhových Svinů a Nových Hradů. Vznikne tak jižní obchvat Českých Budějovic, který bude sloužit především tranzitní dopravě. Stavba druhé etapy jižní tangenty bude stát více než půl miliardu, potrvá tři roky a v příštím roce do ní kraj investuje 149 milionů korun.
"Připravujeme také modernizace škol, peníze budou směřovat do sociálu. Není smyslem Jihočeského kraje peníze šetřit, ale investovat je ve prospěch obyvatel," řekl Hajdušek. Na letošní rok si kraj schválil také schodkový rozpočet s příjmy 27,5 miliardy korun a výdaji 30,7 miliardy korun.