Jihočeský kraj i některá města na jihu Čech v posledních letech více investují

Jihočeský kraj i některá města na jihu Čech v posledních letech výrazně více investují. Využívají přitom přebytky z minulých let. Obce na jihu Čech od roku 2022 dávaly na investice průměrně třetinu z celkových příjmů. Na jednoho obyvatele připadalo ročně 12.975 investovaných korun, což je o 1658 korun více než průměr za všechny kraje. Míra zadlužení jihočeských obcí dosáhla loni 13 procent, což je pod průměrem všech krajů, zároveň ale nejvíce rostla. Vyplývá to z vyjádření zástupců kraje a měst a dat společnosti CRIF.
Přestože obce méně šetřily, stále měly dost peněz na bankovních účtech. Po přepočtu připadala na jednoho obyvatele na konci roku 2025 částka 24.292 korun, což je třetí nejvyšší mezi kraji. Každý obyvatel kraje na konci loňského roku symbolicky dlužil 5669 korun. Je to méně než celostátní průměr, zároveň se ale dluh v roce 2025 zvýšil o 32 procent.
Jihočeský kraj hospodaří v tomto volebním období s přebytky, přitom zvyšoval výdaje na investiční akce. Loni kraj vydal na investice 4,881 miliardy korun, letošní rozpočet k 30. červnu počítá s investicemi 7,886 miliardy korun. "Přitom jde nejen o dosavadní prioritní oblast dopravy, ale i sociální oblast, kulturu, školství a také podporu sportu a turistického ruchu," uvedla Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.
V roce 2022 dosáhly investice v Českých Budějovicích 548 milionů korun, od roku 2023 překročily jednu miliardu korun ročně. V prvním pololetí roku 2026 město investovalo dalších téměř 472 milionů korun. "Za roky 2022 až do poloviny roku 2026 tak bylo proinvestováno 4,51 miliardy korun," uvedl první náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko). Peníze z městského rozpočtu podle něj podpořily všechny oblasti. Například na rozvoj školství loni České Budějovice vynaložily rekordních 457 milionů korun.
Tábor hospodařil v posledních čtyřech letech převážně se schodkovým rozpočtem, protože využíval peníze uspořené v minulých letech. Zároveň město nemuselo čerpat žádný nový bankovní úvěr. "Město vyčlenilo na investiční akce cca 1,7 miliardy korun do všech oblastí, převážně pak do oblasti sportu, pozemních komunikací, rozvoje bydlení a bytového hospodářství," sdělil mluvčí radnice Luboš Dvořák. Oproti předchozímu volebnímu období to znamená nárůst téměř o 300 milionů korun.
Jindřichův Hradec v posledních letech výrazně víc investoval. Na začátku roku 2024 mělo město na účtech 824,4 milionu korun. "Od roku 2024 začalo město své rezervy aktivně využívat k financování rozsáhlých investičních akcí," uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková. V roce 2024 dosáhly investice 337,4 milionu korun, loni 909,3 milionu a letos jsou naplánovány akce za 832,1 milionu korun.
Písek v tomto volebním období zahájil největší akci za poslední desetiletí. Stavba nového plaveckého stadionu s vnitřním a venkovním bazénem a wellness částí bude stát zhruba 400 milionů korun bez DPH. Přes 130 milionů bez daně si vyžádá nová sportovní hala a zhruba 300 milionů korun přístavba ZŠ Tomáše Šobra. "Ve dvou z uplynulých tří let byl rozpočet města vlivem velkých investičních akcí schodkový," uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
Strakonice v posledních dvou volebních obdobích hospodaří bez úvěrů. "Přitom se daří udržovat poměrně vysoký objem investic, který se v jednotlivých letech zpravidla pohybuje přibližně mezi 170 až 250 miliony korun," uvedla mluvčí radnice Markéta Bučoková. K největším investicím posledních let patří oprava Volyňské ulice za 120 milionů korun a rekonstrukce části Velkého náměstí za více než 130 milionů korun.
Rozpočet Jihočeského kraje v období 2022 až 2026 (v mil. Kč):
2022 2023 2024 2025 rozpočet platný k 30.6.2026
Příjmy celkem 23.568,30 26.264,75 26.155,69 28.224,24 28.084,49
Výdaje celkem 22.369,65 24.022,85 25.470,31 27.715,55 32.305,09
Saldo 1198,65 2241,90 685,38 508,69 - 4220,60
Investiční výdaje 3405,42 3614,96 4324,51 4881,32 7886,05
Zdroj: Jihočeský kraj