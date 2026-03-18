Jihočeský kraj letos dá na opravy silnic nižších tříd 600 milionů korun

Jihočeský kraj letos investuje do oprav silnic druhé a třetí třídy přibližně 600 milionů korun. Na rozdíl od minulých let nepočítá s tím, že mu na rekonstrukce přispěje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Kraj proto předpokládá, že všechny opravy silnici nižších tříd zaplatí ze svého rozpočtu. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
SFDI přispěl loni na opravu silnic druhé a třetí třídy v celém Česku dvěma miliardami korun. Na Jihočeský kraj z toho připadlo zhruba 11 procent. Loni tak region od fondu získal na opravy 213 milionů korun. "Peníze směřují na běžnou údržbu jako frézování poškozeného povrchu a pokládání nového asfaltu," uvedl Kuba.
Jihočeský kraj ročně opraví desítky kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Kuba dodal, že v minulosti SFDI rozděloval mezi kraje na opravy vozovek až čtyři miliardy korun, postupně se však částka snížila na polovinu. Letos návrh zatím garantuje podporu jen v případě dobrého hospodářského výsledku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). "Pokud se podaří ŘSD dobře vysoutěžit různé stavby dálnic a silnic prvních tříd, máme příslib, že by ušetřené peníze šly právě do krajů na údržbu silnic nižších tříd. Mohlo by se jednat až o dvě miliardy korun pro celou republiku. Ale spíš počítáme s tím, že si všechny opravy zaplatíme sami," řekl hejtman.
Jihočeský kraj letos plánuje hospodařit se schodkem 3,2 miliardy korun. Rozpočet předpokládá s příjmy téměř 27,5 miliardy korun a výdaji 30,7 miliardy korun. Na stavbu silnic nebo mostů uvolní více než miliardu korun.
Na jihu Čech je podle údajů ministerstva dopravy z loňského roku 5437 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Více jich je pouze ve Středočeském kraji a to 8626 kilometrů. Do středních Čech proto loni putoval na opravu krajských vozovek ze SFDI nejvyšší příspěvek v hodnotě 338 milionů korun. V celém Česku je 48.712 kilometrů silnic druhé a třetí třídy.