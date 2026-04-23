Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 mil. Kč, přitom očekával schodek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu hospodářského výsledku zajistily vyšší příjmy a nižší výdaje. Na zasedání jihočeského zastupitelstva to dnes řekl náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek (Naše Česko).
Kraj loni hospodařil s příjmy 28,22 miliardy korun a výdaji 27,71 miliardy korun. Plánovaný rozpočet předpokládal výdaje 29,61 miliardy korun a příjmy 28,04 miliardy korun. "Samozřejmě, že jsme zabývali tím, jak je možné, že jsme se v uvozovkách netrefili o dvě miliardy korun. Zhruba o půl miliardy korun máme vyšší příjmy, než jsme předpokládali. A o 1,5 miliardy korun nám klesly výdaje," uvedl Hajdušek.
Dodal, že výnos z daní byl o 180 milionů korun vyšší než předpoklad. Kraj touto cestou loni získal téměř 10,2 miliardy korun. Kraj také loni získal peníze od jím zřizovaných organizací, které si podle Hajduška ponechávaly delší dobu příliš vysokou finanční rezervu. "V součtu se jednalo o částku přesahující miliardu korun, která leží na jejich účtech. A my to nepovažujeme za efektivní využití peněz. Proto jsme loni nařídili odvod z investičních fondů našich příspěvkových organizací ve výši 250 milionů korun," uvedl Hajdušek. Dodal, že pokud nějakým organizacím, mezi něž patří například střední školy, nemocnice, nebo domovy pro seniory, budou na konkrétní projekt chybět peníze, kraj jim je uvolní.
Jihočeský kraj si na letošek schválil hospodaření se schodkem 3,2 miliardy korun. Zastupitelé schválili rozpočet s příjmy téměř 27,5 miliardy korun a výdaji 30,7 miliardy korun. Na investice kraj v příštím roce uvolní více než sedm miliard korun. Schodek uhradí z rezerv z minulých let.