Jihočeský kraj navýší od dubna počet regionálních autobusových spojů o 337

Jihočeský kraj zvýší od 5. dubna počet regionálních autobusových spojů o 337. V současnosti v regionu jezdí 4989 spojů. Jejich navýšení souvisí s připravovaným zavedením integrovaného dopravního systému (IDS). Novináře o tom informoval v tiskové zprávě David Hocke z kanceláře jihočeského hejtmana.
Nové spoje budou jezdit na 45 linkách. Nejčastěji posílí dopravu na Českobudějovicku. Z nových spojů jich bude 134 jezdit o víkendu a 203 v pracovních dnech. "Dlouhodobě se snažíme, aby lidé měli v regionu více možností cestování veřejnou dopravou. Proto navyšujeme počet spojů jak v pracovních dnech, tak o víkendech. Zároveň jsme jízdní řády upravovali tak, aby autobusy častěji navazovaly na vlaková spojení, která lidi dokážou rychle dopravit například do Českých Budějovic," řekl hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Od 5. dubna tak posílí spoje například na trasách České Budějovice - Bechyně, České Budějovice - Třeboň, Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, Písek - Vodňany nebo Tábor - Želeč. IDS začne na jihu Čech fungovat od 1. července. Původně měl systém zahájit činnost v dubnu, ale zpoždění způsobily přípravy jednotného systému odbavení, který musí fungovat ve vlacích i autobusech.
"Velkou výhodou bude, že lidé pojedou na jednu jízdenku. Dnes si musíte koupit lístek na autobus, na vlak a často ještě na městskou dopravu. V novém systému budete mít jednu jízdenku, která bude platit napříč dopravou a bude pro cestující také výrazně levnější," uvedl Kuba.