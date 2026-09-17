Jihočeský kraj odmítl požadavek na stavební uzávěru u lipenské přehrady

Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u lipenské přehrady. Kraj na podobný krok nemá potřebné kompetence, řekl dnes na zasedání jihočeského zastupitelstva hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Spolek považuje zavedení stavební uzávěry za jednu z možností, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě.
"Požadavky, které po nás Lipensko pro život chtělo, spadají do kompetence municipalit," uvedl Kuba. Dodal, že pokud by kraj vyhlásil stavební uzávěru, zřejmě by se celá věc dostala k soudu. Justiční cestou by totiž záměr zřejmě řešily dotčené obce. "A my bychom ten spor rozhodně nevyhráli, protože bychom nedokázali obhájit, proč to děláme," uvedl hejtman.
Spolek Lipensko pro život poukazuje na to, že kvalita vody v přehradě se v posledních letech výrazně zhoršila. Podle něj za to z velké části může nárůst počtu domů a rekreačních objektů na břehu nádrže, které nemají dostatečně kvalitní čističky odpadních vod. Splašky pak míří do vody v přehradě. "Územní plány (obcí) nadále počítají s desítkami tisíc nových rekreačních lůžek, ačkoliv současné čistírny a kanalizace jsou už dnes na hraně kolapsu," uvedla v dopise krajskému úřadu za spolek Pavla Setničková.
Vědci poukazují na to, že v lipenské nádrži se delší dobu výrazně množí sinice. Hlavním důvodem je fosfor ve vodě, který se do ní dostává různými cestami. Největší zátěž podle vědců způsobují nedostatečně kvalitní čistírny odpadních vod. Existují také objekty, které vypouštějí odpad přímo do nádrže, což je většinou pozůstatek stavebních postupů za minulého režimu, kdy tlak na ochranu přírody nebyl tak velký.
Na situaci reagovaly Volary na Prachaticku, které postaví novou čistírnu odpadních vod. Současnou čistírnou protéká Volarský potok, který do přehrady přináší až 16 procent celkového množství fosforu. Náklady na stavbu nové čistírny budou 100 milionů korun, dvě třetiny z toho zaplatí Jihočeský kraj. "Plánujeme setkání s dalšími obcemi jako je například Lipno, Frymburk, Černá v Pošumaví, Nová Pec nebo Horní Planá a i s nimi chceme koncepčně řešit otázku kanalizace a odpadů, aby se kvalita vody v přehradě zlepšila," řekl Kuba.