Jihočeský kraj považuje výstavbu větrného parku Sandl v Rakousku za nevhodnou

Jihočeský kraj považuje plánovanou výstavbu větrného parku Sandl na rakouské straně Novohradských hor za mimořádně nevhodnou. Podle něj jde o nepřiměřený zásah do krajiny. Uvedl to ve vyjádření v posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Větrná elektrárna by měla mít 19 stožárů o výšce až 285 metrů.
"Jihočeský kraj má za to, že předložená dokumentace neprokazuje, že by navržené řešení bylo z hlediska ochrany krajiny a přírodních hodnot nejvhodnější, nebo že by neexistovaly jiné lokalizační varianty s podstatně nižšími přeshraničními dopady," uvádí ve vyjádření jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Proti záměru výstavby větrného parku protestují čeští ochránci přírody i odborníci, kteří rovněž argumentují tím, že by elektrárna měla negativní dopad na životní prostředí. Větrný park s 19 větrnými turbínami může dosáhnout maximálního výkonu 136,8 MW. Elektrárna by stála přibližně tři kilometry od obydlené části obce Pohoří na Šumavě.
Kuba uvedl, že není zastáncem myšlenky, aby se jedna země snažila ovlivňovat energetickou koncepci jiného státu. Navíc dodal, že ani není odpůrcem větrných elektráren. "Ale takto rozsáhlý energetický projekt by neměl být umisťován do území bezprostřední blízkosti českého území, jehož dominantní hodnotou je dosud zachovaný přírodní a krajinný charakter s minimem technologických prvků," uvedl.
Jihočeský kraj jako samospráva proto k projektu poslal negativní vyjádření do procesu EIA. Pro větrný park doporučuje prověřit jiné lokality na rakouské straně ve větší vzdálenosti od českého území s mimořádným množstvím přírodních a krajinných hodnot.