Jihočeský kraj předpokládá, že letos získá rekordně vysokou částku na daních. Rozpočet očekává příjem 11,3 miliardy korun, ovšem skutečnost může být ještě vyšší. Jen za první pololetí je příjem z daní o deset procent vyšší, než kraj počítal. ČTK to řekl při zasedání krajského zastupitelstva náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek (Naše Česko).
Loni získal kraj na daních téměř 10,1 miliardy korun, což bylo nejvíce v historii. "Máme postavený meziroční růst rozpočtu na 12 procent. A skutečnost za téměř šest měsíců je růst o 22 procent. To znamená, že za první pololetí jsme získali na daních o 22 procent více než loni. Teď bude ještě záležet na daňovém přiznání, které firmy podávají ke 30. červnu, a uvidí se, jestli budou mít na daních doplatky nebo přeplatky," řekl náměstek.
Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu hospodářského výsledku zajistily vyšší příjmy a nižší výdaje. Přebytek kraj z velké části převede na připravované investice.
Kraj loni hospodařil s příjmy 28,22 miliardy korun a výdaji 27,71 miliardy korun. Plánovaný rozpočet předpokládal výdaje 29,61 miliardy korun a příjmy 28,04 miliardy korun.
Jihočeský kraj si na letošek schválil hospodaření se schodkem 3,2 miliardy korun. Zastupitelé schválili rozpočet s příjmy téměř 27,5 miliardy korun a výdaji 30,7 miliardy korun. Na investice kraj letos uvolní více než sedm miliard korun. Schodek uhradí z rezerv z minulých let.