Jihočeský kraj připravil na příští rok na dotační programy 365,5 milionu Kč

Jihočeský kraj připravil na příští rok na dotační programy 365,5 milionu korun. Je to o 16,5 milionu korun více než letos. Kraj v příštím roce vypíše 23 dotačních programů. ČTK to řekl náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek (Naše Česko).
"Naším cílem je, aby prostředky z krajského rozpočtu cíleně pomáhaly tam, kde je to skutečně potřeba. Tedy v menších obcích, při činnosti spolků nebo v oblasti sportu. Při přípravě programů na příští rok vycházíme i ze zkušeností z letoška. Tam, kde zájem o podporu dlouhodobě převyšuje dostupné prostředky, přidáváme peníze," uvedl.
Více peněz bude například na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury, kde kraj zvýšil podporu ze 45 na 50 milionů korun. Kraj také zvýší příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže a trenérské činnosti. Mezi žadatele rozdělí 54,4 milionu korun, což je o 3,4 milionu více než letos. Hajdušek dodal, že kraj reaguje na velký zájem o podporu trenérské činnosti, která byla v programu poprvé letos. "Chceme, aby naše děti měl kdo trénovat. Lidé, kteří se jim ve sportovních klubech věnují, to dělají rádi, často ve svém volném čase a mnohdy téměř zadarmo. Jejich práce si vážíme a chceme je podpořit," řekl náměstek.
Kromě toho dotace cílí například na podporu venkova, sportu, kultury, zdravotnictví a sociální oblasti nebo jsou určené pro dobrovolné hasiče. Kraj zjednodušil administrativu, nebude například nutné k žádosti dokládat některé přílohy z veřejných rejstříků.