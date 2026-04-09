Jihočeský kraj rozdělí 1,4 miliardy Kč mezi 142 poskytovatelů sociálních služeb

Jihočeský kraj rozdělí více než 1,4 miliardy korun mezi 142 poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o peníze, které kraj dostane od ministerstva práce a sociálních věcí jako doplatek. Doposud měli poskytovatelé kvůli rozpočtovému provizoriu k dispozici peníze jen na pokrytí služeb na leden a únor. O přerozdělení zbývající částky dnes rozhodli krajští zastupitelé.
"Bylo pro nás zásadní, aby se peníze dostaly k poskytovatelům včas. Řada organizací by se bez doplatku dotace dostala do velmi složité situace. Proto jsme svolali mimořádné zastupitelstvo a zajistili rychlé schválení rozdělení prostředků," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko).
Na celý rok získají poskytovatelé na jihu Čech dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1,78 miliardy korun. Kvůli rozpočtovému provizoriu však zatím obdrželi jen 333 milionů korun. "Některým poskytovatelům už docházely peníze na krytí služeb. Jako kraj jsme jim poskytnuli bezúročnou návratnou finanční pomoc, kterou však musí vyúčtovat do 24. dubna. Proto jsme museli svolat na dnešek mimořádné zastupitelstvo," řekla Kozlová.
Dodala, že kraj dostane doplatek od ministerstva v nejbližších dnech. Následně peníze přerozdělí mezi poskytovatele, jejichž počet zůstává přibližně stejný jako loni. Peníze směřují například na péči o seniory, lidi se zdravotním postižením, pro rodiny i další skupiny obyvatel. Celkem peníze na jihu Čech poputují mezi 316 sociálních služeb.