Jihočeský kraj upraví místo pod opravovaným mostem v Českém Krumlově, aby bylo bezpečnější pro vodáky. Vznikne tam tubus, který umožní místo proplout. Vodáci tak nebudou muset lodě kolem staveniště přenášet po břehu. Úprava místa, kterou dnes schválila krajská rada, bude stát čtyři miliony korun. ČTK to řekl náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek (Naše Česko).
"Vnitřní strany tubusu musí být bez ostrých hran, aby to zabránilo případnému zranění nebo poškození plavidel. Chceme tím vodákům poskytnout maximální možný komfort, aby nemuseli lodě tahat po břehu," uvedl.
Oprava mostu, jenž vede z Českého Krumlova směrem na Větřní, začala v dubnu. Práce za 120 milionů korun potrvají do podzimu. Most je více než 60 let starý a za tu dobu byl opravený jen jednou, v polovině 90. let minulého století. Rekonstrukce také změní dispozice mostu, který bude širší a kromě vozovky pro auta na něm bude pruh pro cyklisty.
"Most bylo nutné opravit a hledali jsme i řešení, aby to co nejméně narušilo vodáckou sezonu. Sice se úpravou prostoru pod mostem nepatrně zvýší cena, ale smyslem veřejných investic není jen stavět, smyslem je také hledat řešení, která lidem co nejvíce usnadní každodenní život," uvedl náměstek.
Český Krumlov je jedním z nejvyhledávanějších míst na Vltavě v úseku, který splouvají lodě. V létě do města připlouvají tisíce návštěvníků denně. Mnoho z nich splouvání Vltavy v Českém Krumlově nebo těsně za ním ukončuje.