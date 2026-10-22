Jihočeský kraj v reakci na Klempíře dá peníze pořadatelům pražské akce k 17.11.

Jihočeský kraj podpoří 300.000 korunami organizátory připomínkové akce k výročí událostí 17. listopadu, která se pod názvem Korzo Národní koná na pražské Národní třídě. Reaguje tím na vyjádření ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého ministerstvo letos dotaci neposkytne. Akce má podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (Naše Česko) celorepublikový význam, proto vyzval další samosprávy k tomu, aby se k podpoře přidaly. Řekl to dnes ČTK.
"Ministerstvo kultury odmítá podpořit organizátory akce na Národní třídě připomínající nejdůležitější událost našich moderních dějin. Proto jsme se dnes na radě kraje rozhodli podpořit ji jako Jihočeský kraj," uvedl Kuba.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v rozhovoru pro server iDNES.cz uvedl, že ministerstvo letos dotací organizátory nepodpoří. Odůvodnil to tím, že pořadatelé nesplňují podmínky pro získání grantu. Konkrétní dotační program pamatuje podle něj pouze na kulatá výročí v řádu celých desetiletí, což letošní 37. výročí událostí z roku 1989 nesplňuje.
Organizátoři ze spolku Díky, že můžem rozhodnutí o nepřidělení financí berou na vědomí, zásadní výhrady mají ale k načasování i celkovému způsobu komunikace resortu. "Žádost jsme podali 30. dubna. Zamítavé stanovisko jsme po opakovaných urgencích obdrželi až 19. října – tedy po téměř šesti měsících a pouhých 29 dní před samotnou akcí. Domluvené schůzky s panem ministrem byly opakovaně zrušeny a k osobnímu dialogu, k němuž se ministerstvo ve své politice hlásí, dosud nedošlo," cituje iDNES.cz Báru Stárek, výkonnou ředitelku spolku Díky, že můžem. Webu Novinky.cz organizátoři řekli, že náklady na akce činí přibližně 4,5 milionu Kč a od státu žádali o podporu ve výši milionu.
"Chtěl bych vyzvat případně další kraje a města, aby se k naší podpoře připojily," uvedl hejtman Kuba. Dodal, že odmítnutí grantu od ministerstva kultury v tomto případě považuje za malichernost. Především v souvislosti s ekonomickým plánem současné vlády. "Nedat dotaci pár stovek tisíc na akce na Národní třídě, abych fanouškům silných gest ukázal, jak šetřím, a pak jít odhlasovat schodek s nesmyslným deficitem 380 miliard? Ať si to každý přebere sám," uvedl.