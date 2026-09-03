Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Autor: ČTK
  11:17aktualizováno  11:17
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro děti, které potřebují okamžitou pomoc například kvůli týrání nebo nezájmu rodičů. Nové zařízení bude v Jindřichově Hradci, rozhodla dnes rada Jihočeského kraje. Kapacita domova má být osm dětí.

Objekt, v němž zázemí pro děti odebrané z rodin vznikne, patří Jindřichovu Hradci. Proto dá kraj městu dotaci šest milionů korun na přestavbu domu. "Jindřichův Hradec nám vyšel vstříc, umožnil nám najít vhodné prostory a poskytnul nám je. My teď díky tomu budeme mít další místo pro péči o děti, které tuto pomoc potřebují, a které neměly štěstí, aby žily v rodinách, které o ně pečují," řekla ČTK náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko).

Na jihu Čech jsou už stejné objekty ve Volyni a ve Strakonicích. "Chtěli jsme mít další v Jindřichově Hradci, abychom pokryli tuto část kraje. Musíme si uvědomit, že k odebírání dětí bohužel často dochází ve večerních nebo nočních hodinách a představa, že další dvě hodiny musí trávit ve stresu v autě na cestě do Volyně nebo Strakonic, je otřesná," uvedla Kozlová. Dodala, že kraj chce podobné zařízení v budoucnu postavit i v Českých Budějovicích.

Úřady v Česku odebraly loni z rodin 3616 dětí. Počet se meziročně zvedl téměř o 300, tedy zhruba o osm procent. Každý rok soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Kozlová uvedla, že na jihu Čech úřady každý rok odeberou z rodin desítky až stovky dětí. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc stráví nezbytně nutnou dobu, která ale může trvat až půl roku. Následně míří do náhradních rodin.

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