Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro děti, které potřebují okamžitou pomoc například kvůli týrání nebo nezájmu rodičů. Nové zařízení bude v Jindřichově Hradci, rozhodla dnes rada Jihočeského kraje. Kapacita domova má být osm dětí.
Objekt, v němž zázemí pro děti odebrané z rodin vznikne, patří Jindřichovu Hradci. Proto dá kraj městu dotaci šest milionů korun na přestavbu domu. "Jindřichův Hradec nám vyšel vstříc, umožnil nám najít vhodné prostory a poskytnul nám je. My teď díky tomu budeme mít další místo pro péči o děti, které tuto pomoc potřebují, a které neměly štěstí, aby žily v rodinách, které o ně pečují," řekla ČTK náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko).
Na jihu Čech jsou už stejné objekty ve Volyni a ve Strakonicích. "Chtěli jsme mít další v Jindřichově Hradci, abychom pokryli tuto část kraje. Musíme si uvědomit, že k odebírání dětí bohužel často dochází ve večerních nebo nočních hodinách a představa, že další dvě hodiny musí trávit ve stresu v autě na cestě do Volyně nebo Strakonic, je otřesná," uvedla Kozlová. Dodala, že kraj chce podobné zařízení v budoucnu postavit i v Českých Budějovicích.
Úřady v Česku odebraly loni z rodin 3616 dětí. Počet se meziročně zvedl téměř o 300, tedy zhruba o osm procent. Každý rok soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Kozlová uvedla, že na jihu Čech úřady každý rok odeberou z rodin desítky až stovky dětí. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc stráví nezbytně nutnou dobu, která ale může trvat až půl roku. Následně míří do náhradních rodin.