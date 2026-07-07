Jihočeský kraj zavedl autobusové linky do rakouského a německého pohraničí

Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojují trasy z Českého Krumlova do rakouského Bad Leonfeldenu a z Vimperku do německého Philippsreutu. ČTK to řekl David Hocke z kanceláře jihočeského hejtmana. Sezonní linky se staly součástí nového integrovaného dopravního systému (IDS), který kraj spustil 1. července.
"Mám radost, že můžeme Jihočechům nabídnout další možnost, jak pohodlně cestovat za hranice bez auta. Nové spojení otevře cestu k zajímavým výletům do Bavorska i Horního Rakouska a zároveň posílí vazby mezi našimi regiony," uvedl hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Nové spoje budou jezdit přes léto do října o víkendech a státních svátcích. Jízdní řád je nastavený tak, aby například z Bad Leonfeldenu mohli cestující pokračovat rakouskými spoji do Lince a z Philippsreutu zase do bavorského Freyungu.
Místostarosta Vyššího Brodu Jan Marek uvedl, že nápad na přeshraniční linky vznikl před dvěma lety. "Uvažovali jsme o propojení Vyššího Brodu a Bad Leonfeldenu v rámci přeshraniční spolupráce. Skoro 30 let jsem provozoval osobní přepravu a od návštěvníků jsem často slýchal, že propojení hranice obou států chybí," uvedl.
Dodal, že projekt do budoucna počítá s rozšířením a případným celoročním provozem. Bude však záležet na zájmu cestujících o nové spoje. Řada lidí z českého pohraničí však denně jezdí do Rakouska nebo Německa do práce nebo do školy.