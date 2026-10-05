Jihočeský krajský úřad bude kvůli cvičení na den uzavřený pro veřejnost

Jihočeský krajský úřad bude 13. října zavřený pro veřejnost. Důvodem je policejní cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Uzavřena kvůli němu bude i ulice před úřadem. V tiskové zprávě o tom dnes informoval David Hocke z kanceláře jihočeského hejtmana.
"Zaměstnanci krajského úřadu budou společně s příslušníky Policie České republiky nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem," uvedl Hocke. Kvůli tomu bude uzavřena ulice U Zimního stadionu včetně chodníků v části od finančního úřadu po křižovatku s Lidickou třídou. Omezení bude platit příští týden v úterý od 08:00 do 15:00. "Prosíme veřejnost, aby v uvedené době do této části ulice nevstupovala ani nevjížděla a respektovala pokyny policistů," dodal Hocke.
V Rudolfově u Českých Budějovic loni policie zasahovala u případu, kdy žák základní školy chtěl střílet ve třídě. Útočníka tehdy zneškodnila policie.