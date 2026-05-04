Nedaleko Dražíče a Chrášťan na Českobudějovicku dnes hořely zhruba dva hektary lesa. Příčinu požáru hasiči vyšetřují, výše škody zatím není vyčíslena, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Místo požáru budou do 22:00 monitorovat dobrovolní hasiči z Dražíče. Ve 22:00 ho pak pomocí termokamery zkontroluje profesionální jednotka z Týna nad Vltavou. Hasiči požár dostali pod kontrolu kolem 5:30 a po poledni ho zcela uhasili. Na místě zasahovaly také dobrovolné jednotky z Chrášťan, Bechyně, Bernartic a Podolí I.