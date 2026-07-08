Jihočeští hygienici evidují meziroční nárůst případů lymské boreliózy

Jihočeští hygienici evidují meziroční výrazný nárůst případů lymské boreliózy. Od začátku roku jich zaznamenali 355, což je o 155 více než ve stejném období loni. O nemocech přenášených klíšťaty informovali v tiskové zprávě jihočeští hygienici.
"V minulém týdnu přibylo 23 nových případů. V posledních letech jsme v případě lymské boreliózy zaznamenali nejvyšší výskyty za dlouhé desítky let. V Jihočeském kraji bylo potvrzeno v roce 2022 celkem 529 případů, v roce 2023 celkem 518, v roce 2024 to bylo 613 a vloni 1000 případů. Statistické zvýšení počtu evidovaných případů v posledních letech je dáno i elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo hlášená data z terénu," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Dodala, že na jihu Čech je letos zatím 18 případů klíšťové encefalitidy. Je to o deset méně než ve stejném období loni. Jihočeský kraj patří tradičně mezi regiony s nejvyšším počtem případů nemocí přenášených klíšťaty.
Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování.
Klíšťová encefalitida je nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku. Léčba onemocnění není známa, léčí se pouze příznaky. V první fázi se objevuje zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují velké bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.