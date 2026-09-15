Jihočeští hygienici letos evidují 775 případů lymské boreliózy, více než loni

Autor: ČTK
  9:58aktualizováno  9:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeští hygienici letos evidují 775 případů lymské boreliózy, což je výrazně více než loni ve stejném období. Za celý loňský rok přitom počet případů přesáhl rekordní tisícovku. Vyplývá to z aktuálních údajů jihočeských hygieniků.

"U lymské boreliózy přibylo v týdnu dalších 29 případů, aktuálně evidujeme od začátku roku 775 potvrzených případů, což je o 99 více než vloni v tomto období, kdy jsme jich měli 676," uvedla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.

Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování.

Kotrbová dodala, že na jihu Čech je letos zatím 99 případů klíšťové encefalitidy. Je to o 24 méně než ve stejném období loni. Jihočeský kraj patří tradičně mezi regiony s nejvyšším počtem případů nemocí přenášených klíšťaty. "V týdnu přibyly u klíšťové encefalitidy tři nové případy. Podle všeho by tak letošní výskyt mohl být nižší než ten loňský, kdy jsme za celou sezonu registrovali 123 případů," řekla.

Klíšťová encefalitida je nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku. Léčba onemocnění není známa, léčí se pouze příznaky. V první fázi se objevuje zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují velké bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.

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