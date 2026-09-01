Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokut

Autor: ČTK
  14:21aktualizováno  14:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeští hygienici udělali o letošních letních prázdninách 136 kontrol dětských táborů. Provozovatelům udělili sedm pokut za celkem 29.000 korun. Nevydali žádný zákaz a nezaznamenali ani žádnou epidemii nebo neohlášenou akci. Vyplývá to z informací jihočeských hygieniků.

Letos ve 355 táborech trávilo léto téměř 33.601 dětí. Loni bylo v kraji 360 táborů pro 37.207 dětí, v roce 2024 se v kraji rekreovalo 38.113 dětí na 376 táborech.

Pořadatelé táborů letos dostali pokuty za zamrazování syrového masa a masných výrobků, závadu v zásobování pitnou vodou, za nedostatečný úklid, závady ve zdravotní dokumentaci dětí a za závady v ubytování. Uložené pokuty byly od 2000 do 6000 korun.

"Letos jsme neměli hlášen žádný putovní tábor. Zkontrolovali jsme 122 jídelníčků, poskytli řadu informací provozovatelům táborů i personálu stravovacích zařízení a můžeme konstatovat, že se hygienický standard na zotavovacích akcích postupně zlepšuje," uvedla Marie Nosková z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Hygienici také řešili devět podnětů, z nichž dva byly podle nich oprávněné. Na Písecku uložili pokutu 5000 korun za špatné hygienické podmínky a nedostatečný úklid. Stejnou pokutu také udělili za ubytování dětí na statku, kam mělo zatékat.

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