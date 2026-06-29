Jihočeští hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na orlické přehradě. Ve vodě se tam vyskytuje vysoké množství sinic. Kromě toho hladina přehrady v těchto místech kvete. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeských hygieniků.
"U veřejného tábořiště Podolsko jsme vyhlásili dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání. Voda je nebezpečná ke koupání, podle aktuálního rozboru neodpovídá hygienickým požadavkům a byly zde významně překročeny limitní hodnoty třetího stupně ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ. Hrozí zde akutní poškození zdraví. Zákaz platí do odvolání," uvedla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. V jiné části orlické přehrady u Radavy má voda zhoršenou jakost s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů.
Nejlepší koupání je nyní podle hygieniků na jihu Čech v rybnících Hejtman a Staňkovský. Oba se nacházejí u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Hygienici tam vodu hodnotili nejvyšším stupněm jedna. U pláží na lipenské přehradě v Lipně nad Vltavou a Horní Plané je voda vhodná ke koupání. Na obou místech ji hygienici hodnotili dvojkou. Třetí stupeň pak získala voda u další lipenské pláže v Černé v Pošumaví. Rozbory zde potvrdily zvýšený výskyt enterokoků jako indikátoru fekálního znečištění.
Hygienici podle zákona sledují na jihu Čech sedm lokalit pro koupání. Vzorky hodnotí v rozmezí jedna až pět, kdy jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Bližší informace k rozborům jsou na webu jihočeských hygieniků.