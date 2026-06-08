Jihočeští hygienici zaznamenali dvakrát více případů lymské boreliózy než loni

Jihočeští hygienici zatím letos zaznamenali 228 případů lymské boreliózy. Je to dvakrát více než ve stejném období loni. V tiskové zprávě o nemocech přenášených klíšťaty informovali jihočeští hygienici.
"U lymeské boreliózy aktuálně evidujeme od začátku roku 228 nahlášených a potvrzených případů, což je o 115 více než vloni v tomto období, kdy jsme jich měli 113. V posledních letech jsme v případě lymeské boreliózy zaznamenali vůbec nejvyšší výskyty za poslední roky, kdy bylo v kraji potvrzeno v roce 2022 celkem 529 případů, v roce 2023 celkem 518, v roce 2024 to bylo 613 případů a vloni 1000 případů. Statistické zvýšení počtu evidovaných případů v posledních letech je dáno i elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo hlášená data z terénu," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Dodala, že v kraji je zatím letos potvrzeno devět případů klíšťové encefalitidy. Je to méně než loni, kdy bylo ve stejném období na jihu Čech registrováno 14 pacientů.
Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borrelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování.
Klíšťová encefalitida je nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku. Léčba onemocnění není známa, léčí se pouze příznaky. V první fázi se objevuje zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují velké bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.