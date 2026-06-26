Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka. Třikrát z toho šlo o děti. Ani v jednom případě nebyl stav pacientů závažný. Jde ale o výrazný nárůst počtu případů uštknutí hadem, což souvisí s teplým počasím. Novináře o tom informoval v tiskové zprávě mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Lidé by v přírodě měli být opatrní, na hady by neměli sahat, nesnažit se je chytit ani odhánět.
"Podobný výjezd jsme zaznamenali naposledy v loňském roce. S příchodem teplých dní tak v Jihočeském kraji začíná období, kdy je setkání s hadem v přírodě pravděpodobnější," uvedl.
Letošní červnové případy se týkaly Prachaticka, Českokrumlovska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka. Míra uvedl, že ne vždy se podařilo určit, zda člověka uštkla zmije, která však člověka nijak nevyhledává. "K uštknutí nejčastěji dochází náhodně, například při šlápnutí do vysoké trávy, při pohybu v okolí kamenů, pařezů nebo při manipulaci s hromadami dřeva. Důležité je na hada nesahat, nechytat ho, nedráždit a umožnit mu odplazit se," uvedl mluvčí.
Po případném uštknutí hadem by lidé měli zachovat klid, omezit pohyb a znehybnit postiženou končetinu. "Ránu nerozřezávejte, nevysávejte, nezaškrcujte a nepodávejte alkohol. Při celkových příznacích, rychle se šířícím otoku, u dítěte, alergika, těhotné ženy nebo chronicky nemocného pacienta volejte linku 155," doporučili zdravotníci.
Na jihu Čech panují už několik dnů vysoké teploty. Dneska se pohybovaly kolem 35 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že o víkendu mohou být ještě vyšší. V neděli se mohou blížit ke 40 stupňům Celsia.