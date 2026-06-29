Jihočeští záchranáři vyjeli od pátku do neděle k 892 lidem, o čtvrtinu častěji

Posádky jihočeské záchranné služby vyjížděly od pátku do neděle k 892 zásahům. V porovnání s dlouhodobým denním průměrem to bylo o čtvrtinu případů více. Nárůst způsobily především vysoké teploty. Záchranáři evidovali 73 případů kolapsů. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
"Nejnáročnější byl pátek, kdy jsme zaznamenali 311 zásahů za 24 hodin. To je přibližně o 30 procent více než náš dlouhodobý denní průměr, který činí zhruba 238 výjezdů za den. A pro zajímavost v sobotu byla naše letecká záchranná služba aktivována celkem osmkrát," uvedl.
V sobotu počet výjezdů mírně klesl na 308. Neděle pak byla v porovnání tří dnů nejklidnější, záchranáři zasahovali u 273 zásahů. "Pořádně zabrat dostali nejen záchranáři a lékaři ve výjezdových skupinách, ale také kolegové na zdravotnickém operačním středisku, kteří museli zvládat výrazně vyšší počet událostí a koordinovat dostupné síly a prostředky v terénu," uvedl mluvčí.
Teploty na jihu Čech se od pátku do neděle ve velké části kraje držely nad 35 stupni Celsia. V pátek naměřili meteorologové nejvyšší hodnotu ve Strakonicích, kde bylo 35,2 stupně Celsia. V sobotu bylo nejtepleji také ve Strakonicích, a to 37,2 stupně. Největší vedra přišla v neděli, kdy opět ve Strakonicích naměřili 39,8 stupně Celsia.