Oba předchozí zápasy s Benátkami vyhrál úřadující extraligový mistr 3:2 na sety. Naposledy až pátý set (tie-break) rozhodoval o vítězi duelu v pondělí na palubovce v Benátkách nad Jizerou. Byť hosté z Jihostroje první set opanovali 25:11, museli nakonec o druhou výhru ve čtvrtfinále tvrdě zabojovat.

„Po základní části jsme byli sousedi v tabulce, takže naše zápasy jsou vyrovnané. Benátky se nevzdávají, vracejí se do zápasů. I když to vypadalo, že jsme mohli vyhrát ve třech setech, tak se tomu do poslední chvíle nedá věřit, protože Benátky se najednou zblázní a je z toho drama. V pátek bychom sérii rádi uzavřeli, ale já kluky nutím, aby hráli s pokorou, protože každý soupeř si zaslouží respekt a Benátky obzvlášť,“ okomentoval duel hlavní trenér Budějovic Zdeněk Šmejkal.

Zápas s pořadovým číslem číslo tři začíná v 18 hodin v českobudějovické sportovní hale, lístky si mohou diváci koupit online či pak před zápasem u pokladen. Pokud ho domácí volejbalisté vyhrají, postupují do semifinále.