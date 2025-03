Soud vyhlásil konkurz na Jindřichohradecké místní dráhy. Dluží skoro 350 milionů

Většina věřitelů na schůzi 7. února byla proti reorganizaci. Při konkurzu se majetek dlužníka zpeněží a výtěžek rozdělí mezi jeho věřitele.

„Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurz, jestliže oprávněná osoba nebo osoba určená schůzí věřitelů nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán ani po jejím případném prodloužení insolvenčním soudem nebo předložený reorganizační plán vezme zpět, a do 30 dnů poté nebude podán návrh na svolání schůze věřitelů za účelem rozhodnutí o tom, která jiná osoba má přednostní právo sestavit reorganizační plán, anebo tato jiná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán nebo jej vezme zpět,“ uvedl soudce Zdeněk Strnad v rozhodnutí.

Provoz JHMD se snažil zachránit věřitel Jan Kysela, který připravoval reorganizační plán. Jeho tým převzal řízení podniku po schůzi věřitelů konané na konci ledna 2024.

Koupit majetek jindřichohradecké úzkokolejky má zájem společnost good thing, která byla také připravena reorganizační plán financovat. Jejím cílem je zachovat provoz na úzkokolejce tak, aby nebyl ztrátový. Měsíční ztráta podniku je milion korun.

Dráha byla uvedena do provozu v roce 1906. Vlaky na ní jezdily až do roku 2022, poslední vyjely na trať 2. října. Po téměř dvouleté pauze se vlaky rozjely vloni v létě a vozily turisty od srpna do konce září, ale jen v úseku z Nové Bystřice do zastávky Hůrky, což je necelých šest kilometrů.

Přitom úzkorozchodná dráha o rozchodu 760 mm má dvě větve – jedna vedla z Jindřichova Hradce přes Novou Včelnici, Kamenici nad Lipou a Černovice do Obrataně na Vysočině. Druhá vozila cestující a turisty z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.