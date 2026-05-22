Řidič utopil auto uprostřed rybníka. Nikdo nechápe, jak se tam dostal

Podle informací, které sdělila mluvčí jihočeské hasičů Vendula Matějů webu novinky.cz, se řidiči díky staženému oknu podařilo vylézt z auta a následně si sednout na jeho střechu. Tím se však pod větší vahou o to rychleji ponořovalo ke dnu.
Nakonec musel doplavat na břeh, kde jej převzali následně záchranáři, kteří ho odvezli do nemocnice s poraněním ruky.
„Nehodu vyšetřují místní dopravní policisté. Vůz byl téměř celý pod vodou, 25 metrů od břehu, a o pomoc si zavolal sám řidič,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Doplnil, že řidič nenadýchal po nehodě žádný alkohol.
Během vyprošťování vozu vyvstala otázka, zda z auta nevytekly kapaliny, které by mohly nějak znečistit životní prostředí a rybník samotný.
Po zásahu jihočeských hasičů bylo zjištěno, že z vozu nic nevyteklo a příroda ohrožena není.
Nad celým tímto případem i nejzkušenější kroutí hlavou, protože nikdo nechápe jak dokázal takhle daleko dostat auto do rybníka. Podle některých teorií musel vyjet a „letět“ z blízké komunikace několik desítek metrů až do rybníka.
Řidič onoho plovoucího vozidla se k tomu nijak nevyjádřil, ani neřekl svoji verzi příběhu jak se dostal doprostřed rybníka.