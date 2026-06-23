Jindřichohradecký gotický kostel s tajemnými malbami ožije nočními prohlídkami

Na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci se mohou zájemci vydat každý pátek o letních prázdninách. Odborníci z Muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Návštěvníci nahlédnou také do běžně nepřístupných míst, řekla dnes ČTK mluvčí muzea Marcela Kozlová.
Prohlídky začínají každý pátek v červenci a srpnu ve 20:00. Nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby zpodobňující zdeformovaná lidská těla, ženu s prsy na zádech, apokalyptické výjevy či bájné bytosti a zvířata. "Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž, odkud se otevírá unikátní výhled na noční panorama Jindřichova Hradce," uvedla Kozlová.
Kostel svatého Jana Křtitele patří podle odborníků k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. "Návštěvníci během nočních prohlídek uvidí nejen cenné gotické malby a architektonické detaily, ale také prostory, do nichž se běžně nedostanou," řekl historik Vladislav Burian.
Kapacita prohlídek je omezená, proto organizátoři doporučují zakoupit si vstupenky předem on-line nebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Cena vstupenky je 150 korun. Děti od šesti let se mohou zúčastnit v doprovodu dospělých.
Kostel s areálem kláštera minoritů je jednou z nejvýznamnějších památek gotické architektury na jihu Čech. Kostel vznikal postupně od začátku 13. století, v následujícím století byla postavena kaple svatého Mikuláše. Kostel pravděpodobně založil řád německých rytířů. Kromě nich zde působil ještě žebravý řád minoritů, kteří dokončili stavbu kostela a přistavěli klášter. Kostel je proslulý zejména dochovanými nástěnnými malbami ze 14. století.