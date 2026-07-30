Jindřichohradecký zámek ukáže zrekonstruovanou císařskou ložnici

Zámek Jindřichův Hradec nabídne od 1. srpna výstavu Veličenstvo před branami – České korunovační klenoty na dosah. Návštěvníci uvidí i zrekonstruovanou barokní císařskou ložnici. Výstava potrvá do 1. listopadu. ČTK o tom informovala mluvčí národního památkového ústavu Markéta Slabová.
"O panovnických vjezdech do Jindřichova Hradce existuje už značné množství literatury, ale teprve při přípravě výstavy jsem si uvědomil, jak výjimečné bylo město i zámek v kontextu jiných poddanských měst obrovským počtem panovnických návštěv. To, co jsme se snažili výstavou ukázat, je dnes někdy pozapomínaný význam Jindřichova Hradce jako živého a velikého města," řekl kastelán jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš.
Jindřichův Hradec patřil od 16. století do poloviny 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou. Rozlehlý zámecký areál nabízel zázemí panovníkovi i jeho početnému dvoru. Během tří století hostil dvě desítky doložených královských a císařských návštěv, uvedl kastelán.
Výstava nabízí nejen průběh panovnických návštěv, ale také přípravy, které jim předcházely. Příjezd císaře znamenal měsíce organizace, od zajištění ubytování pro stovky členů dvora přes zásobování potravinami z okolních panství až po opravy cest, výzdobu města a slavnostní uvítání.
Expozice ukáže zápůjčky z českých a moravských hradů, zámků a muzeí. K nejcennějším patří uniforma arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, hrníček z osobního majetku císařovny Alžběty Kristiny nebo dvě císařské podobizny, které patrně zdobily jednu ze slavobrán při korunovaci Karla VI. v Praze roku 1723. Vedle portrétů členů habsburské dynastie, historických zbraní a dalších uměleckých i osobních předmětů připomíná výstava také méně známé příběhy spojené s pobyty panovníků v Jindřichově Hradci. "Budoucí císař František Štěpán Lotrinský sem při korunovaci Karla VI. zavítal kvůli proslulému portrétu Bílé paní, císařovna Alžběta Kristina podle dobových zpráv odmítla na zámku přenocovat ze strachu z jejího zjevení a Leopold I. si při jedné z návštěv dopřál večerní projížďku na loďkách po rybníku Vajgar," uvedl Mikeš.