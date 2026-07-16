Jindřichův Hradec dokončuje přístavbu základní školy za 74,7 milionu korun

Jindřichův Hradec dokončuje přístavbu základní školy v Janderově ulici, která je s 500 žáky největší ve městě. Škola se rozšíří o vedlejší dům, kde dříve byly čtyři byty. Škola získá sedm nových učeben a zázemí pro učitele prvního stupně. Celkové náklady dosáhnou 74,7 milionu korun, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Karolína Bartošková.
Vedlejší dům číslo 163 sloužil do roku 2023 k bydlení. Přestavbu město zahájilo začátkem roku 2025. V prvním patře vznikly kabinety a toalety pro pedagogy a ve druhém učebna, ateliér výtvarné výchovy, sklady a sociální zázemí. V nové přístavbě bude cvičná dílna a cvičná kuchyňka a ve druhém patře další tři učebny. “Vznikne tam i nějaký prostor pro školní družinu nebo pro první stupeň, aby mohli chodit ven na dvorek, kde by měla být i zeleň. Mohli by hodinu mít venku a nemuseli uvnitř, když bude k tomu počasí,” uvedl místostarosta Bohumil Komínek (Nezávislí pro Hradec).
Do nových prostor se přesunou třídy, které jsou nyní v nedaleké základní umělecké škole. Odpadne tak každodenní přecházení žáků mezi oběma budovami. “Škola navíc získá odborné učebny pro praktickou výuku, které dosud postrádala a jejichž výuka musela být zajišťována v jiné škole. Stavební práce v současné době vstupují do závěrečné fáze,” dodal Komínek.
Jindřichův Hradec letos hospodaří se schodkem 602 milionů korun. Velkou část investic z loňského roku město zaplatí až letošním roce. Jindřichův Hradec očekává pro rok 2026 příjmy 940 milionů korun a výdaje 1,54 miliardy korun.