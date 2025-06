Dosavadní provozovatel úzkokolejek, firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), je od podzimu 2022 v úpadku. Vlaky na této unikátní trati jezdily naposledy loni v létě.

Majitel Gepard Expressu Albert Fikáček počítá s tím, že oživení úzkokolejek bude jeho hlavní pracovní náplní. Na obnově provozu hodlá pracovat jak s týmem několika svých kolegů, tak se zaměstnanci, kteří zůstali dráze věrní.

O znovuzahájení provozu usiloval Fikáček už v roce 2023. Minulý týden nabídl věřitelskému výboru JHMD odkup zkrachovalého dopravce za 83 milionů korun. Výbor prodej schválil. Nyní zbývá, aby prodej schválil insolvenční soud.

Fikáček potvrzuje, že kupní cenu zaplatí co nejdříve. Kvůli tomu také prodal svoji autobusovou dopravu. „Na prodej autobusové dopravy máme smlouvu o smlouvě budoucí a v nejbližších dnech bychom měli podepsat smlouvu o prodeji,“ řekl Fikáček.

Českobudějovický soud vyhlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy na konci března. Firma dluží skoro 350 milionů korun. Do prvního kola, kdy byla minimální částka 100 milionů korun, se nikdo nepřihlásil. Proto následovalo druhé kolo s minimálním vkladem 78 milionů korun. Do něj se přihlásili dva zájemci, kromě Gepard Expressu to byla společnost Fexlin. Obě firmy se pak o úzkokolejku střetly ve třetím kole, které se uskutečnilo formou licitace.

Gepard Express v něm nabídl 83 milionů korun a Fexlin 81,3 milionu korun. Věřitelský výbor se rozhodl přijmout vyšší nabídku. Tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně sloužily v minulosti i dopravní obslužnosti, mají však především značný turistický potenciál.

Jedná se vedle další úzkorozchodné trati na Osoblažsku o jedinou takovou trať v Česku, na které jezdily i parní vlaky. Turisticky je atraktivní i její okolí, tedy Česká Kanada a západní část Českomoravské vrchoviny. Řada nádražních budov sloužila pro ubytování.

Primárně pro cestovní ruch fungují obdobné dráhy například na německé straně Krušných hor či jen pár kilometrů za hranicemi České Kanady v rakouském Waldviertlu.

10. srpna 2024