Zase od nuly. Úzkokolejku by mohl zachránit výhradně turistický provoz

Úzkokolejku má zachránit nový reorganizační plán, dnes ho nastínil věřitel a jeho předkladatel Jan Kysela. Jeho podrobnosti představí zhruba do konce února.

Základem má být i nadále to, že se počítá s prodejem společnosti. Peníze by v takovém případě nabídl investor, v tomto případě společnost good thing, za kterou je několik fyzických a právnických osob. Kdyby pak souhlasili všichni zástupci, Sdružení měst a obcí Úzkokolejka by majetek dráhy získalo a postupně splácelo.

Podle znaleckého posudku je odhadovaná cena 143 milionů korun, pro obce by byla 110 milionů korun. Pak by tuto částku splácely přibližně 30 let a investor by měl zisk z úroků.

„V zásadě nabízíme, že vykoupíme tu majetkovou podstatu. Výnos investora bude pak v té marži za splácení. Investoři, kteří jsou na tento krok připravení, to vnímají jako riziko a s tím do toho vstupují,“ popsal Kysela.

Nic z toho nebude možné, pokud se nezapojí také Jihočeský kraj, Vysočina a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ti by měli přispívat na provoz. Ročně jde přibližně o 20 milionů korun od krajů a dalších 20 milionů ze SFDI.

Za takového předpokladu by se pak dalo na úzkokolejce přes turistickou sezonu najezdit 75 až 120 tisíc vlakokilometrů. Pro srovnání před úpadkem to bylo 360 tisíc kilometrů ročně.

Na dnešním setkání se zástupci obcí a věřitele ale nikdo nedokázal a ani nechtěl spekulovat o tom, zda a za jakých podmínek se bude letos jezdit. „Vloni jsem řekl od května, pak od června, nakonec z toho byl 10. srpen. Tohle už nechci opakovat, a proto nedám žádné termíny. Teď jen víme, že v řádech týdnů představíme detailní model reorganizace,“ zdůraznil Kysela.

O přijetí, či nepřijetí reorganizačního plánu se bude rozhodovat na schůzi věřitelů u českobudějovického krajského soudu v únoru.

Když tyto kroky vyjdou, pak je na řadě například jednání s kraji, které by si mohly na základě výběrového řízení objednat sezonní dopravu na trati. Počítat lze samozřejmě i s komerčním provozem parní lokomotivy.

Důležitou postavou v celé reorganizaci je nově Pavel Surý, bývalý šéf Správy železnic. Ten bude od února oficiálně stát v čele Správy úzkokolejných drah (SÚD), která řeší zprovozňování tratí na úzkokolejce.

Investice do oprav jsou nevyhnutelné

To v tuto chvíli ani není možné na celé trase. Investice jsou z krátkodobého i dlouhodobého hlediska nevyhnutelné a budou podle odhadů milionové. Když loni po téměř dvouleté odmlce vlaky na úzkokolejku vyjely, bylo to na šesti kilometrech mezi Novou Bystřicí a stanicí Hůrky.

„Jakmile budeme mít v ruce plán, můžeme hledat technické partnery a firmy, které se pustí do údržby a obnovy,“ konstatoval Kysela.

Zástupci obcí jsou zatím novému modelu naklonění, ale zdůrazňují, že stačí jedna maličkost, která celý proces ovlivní, a mohou od všeho okamžitě odstoupit.

Vše je tak znovu na začátku. Nyní neexistuje jakákoli dohoda, nicméně došlo k posunu, protože se konečně diskutuje o konkrétních číslech. Důležitým faktorem pro nalezení společného postupu zůstává postoj krajů a SFDI. Pokud se nezdaří dohoda s těmito subjekty, sdružení obcí nebude v jednáních pokračovat.

„A pokud hovoříme o kupní ceně, ta vychází ze znaleckého posudku týkajícího se majetku, nikoli všech dluhů Jindřichohradeckých místních drah. Budoucí vlastnictví této unikátní infrastruktury veřejným subjektem může být zárukou, že dráha bude sloužit i dalším generacím,“ uvedl předseda sdružení Úzkokolejky Michal Kozár.

Dále dodal, že v současnosti není žádná nabídka od jiného subjektu, kterou by bylo možné projednat. „Samozřejmě by bylo vhodné, aby majetkovou podstatu vlastnil silnější subjekt, například stát, jak je tomu u jiných dopravních staveb,“ myslí si Kozár.

S ohledem na představený ekonomický model požaduje sdružení, aby pověřený věřitel splnil další podmínky, konkrétně aby sdělil, kdy bude celá trať provozuschopná a zda má k dispozici dostatek prostředků pro tento krok. V mezidobí lze projednat rozsah majetkové podstaty a uskutečnit jednání s kraji a zástupci SFDI.

Nejdelší úzkorozchodná dráha o rozchodu 760 mm bývala dlouhá 46 km a vedla z Jindřichova Hradce přes Novou Včelnici, Kamenici nad Lipou a Černovice do Obrataně. Trať prochází zalesněným krajem rybníků a kopců a do provozu byla uvedena v roce 1906. Vlaky na ní jezdily až do roku 2022, poslední vyjely na trať 2. října 2022 a pak až loni v srpnu.

