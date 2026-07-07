Jindřichův Hradec ožije lidovou hudbou při folklorním festivalu

Folklorní festival v Jindřichově Hradci přivítá soubory z jižních Čech, Prahy i jižní Moravy. Návštěvníkům nabídne den plný lidových písní, tanců, muziky i pestrých krojů. Lidová přehlídka, jejíž 17. ročník pořádá Muzeum Jindřichohradecka a jarošovská krojová družina, bude v sobotu 18. července v centru města. ČTK to dnes sdělila mluvčí muzea Marcela Kozlová.
"Folklorní festival je oslavou živých lidových tradic, které mají v našem regionu pevné kořeny. Každý ročník přináší setkání různých folklorních souborů i generací a ukazuje, že lidová kultura stále dokáže oslovit širokou veřejnost. Těší nás, že se do Jindřichova Hradce opět sjedou výborné soubory z různých koutů republiky," uvedla etnografka muzea Alexandra Zvonařová.
Jižní Čechy bude kromě Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku reprezentovat národopisný soubor Doudleban z Doudleb na Českobudějovicku. Z Prahy přijede folklorní sdružení Mateník, z Moravy soubor Entetyky ze Slavkova u Brna a cimbálová muzika Majerán z Blanska, která zahraje i po skončení hlavního programu pro všechny zájemce o zpěv a tanec.
Program začne v 10:00 v Panské ulici u informačního centra, kde část Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou pozve kolemjdoucí zpěvem a tancem na odpolední program. Od 12:30 vystoupí na Masarykově náměstí soubory Doudleban a Mateník. Ve 13:00 bude festival slavnostně zahájen u Kulturního domu Střelnice, odkud vyjde krojovaný průvod přes Panskou ulici na náměstí Míru a následně do zahrad a dvorů minoritského kláštera.
V prostorách Muzea Jindřichohradecka bude od 14:00 do 18:00 hlavní program festivalu. "Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí užít příjemnou atmosféru, krásnou hudbu a autentickou lidovou kulturu," dodala ředitelka muzea Martina Machartová. Podrobný program najdou zájemci na webu muzea.