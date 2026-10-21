JIndřichův Hradec povedou ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS

V Jindřichově Hradci se na koalici dohodlo ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS. Budou mít 15 z 27 zastupitelů. Starostou zůstane Michal Kozár (ANO), prvním místostarostou bude Radim Staněk (Naše Česko) a druhou místostarostkou Magda Blížilová (ANO). ČTK to dnes řekl jindřichohradecký starosta a lídr ANO Kozár.
"Stávající koaliční partneři se dohodli na pokračování spolupráce i v novém volebním období. Se stejným počtem mandátů jako v předchozím období navážou na dosavadní práci, počet uvolněných funkcí se však sníží o jednu," uvedl Kozár. V čele Jindřichova Hradce tak budou stát pouze dva místostarostové místo současných tří.
Pokračování koalice podle Kozára umožní plynule navázat na rozpracované projekty a využít zkušenosti z dosavadní spolupráce. "Přestože má koalice stejný počet mandátů jako v minulém období, bude pracovat s menším počtem uvolněných funkcí. Jejich snížení o jednu přinese úsporu nákladů na politické vedení," dodal Kozár.
Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat.
Komunální volby v Jindřichově Hradci vyhrálo ANO, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil STAN taktéž se šesti mandáty. Třetí Naše Česko bude mít čtyři zastupitele. Čtvrtá SPD má tři mandáty, stejně jako Piráti a Nezávislí Pro Hradec. Sedmou příčku obsadila ODS se dvěma zastupiteli.