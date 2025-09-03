Jindřichohradecká úzkokolejka má další problém, kupec neuhradil včas celou částku

Jan Jakovljevič
  10:42
Když minulý týden zastupitelstvo Jindřichova Hradce schválilo půjčku ve výši 20 milionů korun, zdálo se, že obnovení provozu na úzkokolejce pod vedením společnosti Gepard Express už nic nebrání. Nastal ale zvrat, dopravce totiž nezaplatil celou kupní cenu včas.
Nová komplikace. Jeden z partnerů Gepard Express neprovedl transakci na účet insolvenčního správce včas, což znemožnilo uhrazení celé kupní ve stanoveném termínu. Ten vypršel v pondělí o půlnoci. S odkazem na insolvenčního správce Davida Jánošíka o tom informoval portál zdopravy.cz.

Společnost se i přesto chce podílet na dalším rozvoji úzkokolejky. „Za výběr partnerů se cítím jako předseda představenstva osobně odpovědný. Neznám ještě důvody, které k tomu vedly. Jedná se jinak o velice spolehlivého a solventního partnera. Za sebe mohu říct, že slib a závazek k obcím i veřejnosti beru vážně,“ uvedl Albert Fikáček, předseda představenstva Gepard Express.

Podle něj je teď důležité dokončit práci a ukázat, že úzkokolejka má budoucnost i bez ohledu na aktuální situaci a na to, jestli bude majitelem právě Gepard Express.

V tiskové zprávě firmy Fikáček předložil také konkrétní kroky, které je připravený udělat na vlastní náklady, pokud to umožní insolvenční správce nebo nový majitel.

Mezi ně patří oprava střechy, všech vagónů, zajištění nejnutnějších oprav lokomotiv, dokončení údržby tratí, zorganizování festivalu Obrataňka, spuštění provozu a převod na nové majitele s licencí a bezpečnostním osvědčením k provozování drážní dopravy. Součástí zprávy je i konkrétní časový harmonogram budoucích kroků.

Rozhodnutí je na věřitelském výboru

Složit požadovanou částku nepomohla ani půjčka, kterou minulý týden schválili na svém zasedání jindřichohradečtí zastupitelé. Dvacet milionů od města se přitom zdálo být posledním krokem.

Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

„V případě, že by nedošlo k složení všech prostředků, tak insolvenční správce nám částku vrací zpátky na náš účet,“ řekl ve středu dopoledne pro iDNES.cz starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.

Ten však věří, že ještě může nastat zvrat, a to pokud dojde k doplnění scházejících prostředků na účet insolvenčního správce. „Potom bude na věřitelském výboru, jestli promine lhůtu a bude akceptovat složené peníze nebo případně se rozhodne jinak,“ dodal starosta.

Kozár by byl rád, kdyby měl Albert Fikáček a Gepard Express možnost pokračovat ve svém úsilí o znovuzprovoznění úzkokolejky. „Za město nás to mrzí, že tato situace nastala, my jsme udělali maximum, které jsme mohli, a teď už bude na panu Fikáčkovi z Gepard Expressu, jak se mu to podaří vypořádat,“ vysvětlil.

Věřitelé se podle portálu zdopravy.cz budou nejspíš rozhodovat mezi třemi scénáři. Mohou dát ještě prostor Gepard Expressu částku doplatit, oslovit firmu Fexlin, která byla druhým účastníkem červencové licitace o majetek JHMD, nebo výběrové řízení zrušit. Pokud by se nepodařilo majetkovou podstatu prodat jako celek, nastal by zřejmě prodej po částech.

10. srpna 2024

