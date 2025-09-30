Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Markéta Sedláčková
  14:52aktualizováno  14:52
Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje na posledních objednávkách, nové ale už nepřijímá. Budoucnost areálu zatím zůstává nejistá.
Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě...

Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025) | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Papírny mají ve Větřní více než stoletou tradici. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě...
Papírny Větřní končí, práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
5 fotografií

Společnost je od roku 2013 v insolvenci. Na základě návrhu insolvenční správkyně Zuzany Orbesové vydal Krajský soud rozhodnutí o ukončení provozu. A tím datem je poslední den v září.

Orbesovou se redakci iDNES.cz nepovedlo zastihnout. „Papírenská produkce, která tady historicky byla, končí. Jak to bude dál, nevíme,“ reagoval starosta Větřní Antonín Krák.

Město od středy již bývalým zaměstnancům papíren pomáhá s hledáním pracovního uplatnění v okolí.

Zástupci Větřní jednali v minulých dnech s vedením společnosti. Chtěli vědět, jaké má s areálem u řeky Vltavy následující plány. „Sdělili nám, že je to předmět obchodního jednání. Víc nám neřekli,“ poznamenal Krák.

Konec provozu se týká necelých dvou stovek zaměstnanců. „Není to dobrá zpráva. Papírenský provoz má ve městě dlouhou historii. A každý občan, který je ekonomicky zabezpečený, který má práci, je pro město důležitý,“ zdůraznil starosta.

Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
Papírny mají ve Větřní více než stoletou tradici. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
5 fotografií

Město začalo jednat s některými firmami na Českokrumlovsku a Kaplicku, aby zajistilo pracovní místa pro propuštěné. Shání hlavně dělnické pozice. „Něco se povedlo. Do jaké míry, kolik lidí skutečně bude mít práci, to nemáme úplně zpětnou vazbu,“ poznamenal.

Větřní by mělo zájem o odkup některých budov v areálu. „Nechceme, aby z nich vznikly ubytovny a odehrával se v nich obchod s chudobou. Nebo aby v nich žili squateři,“ obával se Krák. „Ujistili nás, že areál bude nadále uzavřený a hlídaný,“ potvrdil.

Pocítí konec papíren lidé v Krumlově?

Konec provozu může mít dopad také na obyvatele Českého Krumlova. Týkat by se jich to mohlo kvůli poplatkům za odpadní vody. Krumlov je totiž napojený právě na čističku ve Větřní.

„Domluvili jsme se se zástupci společnosti Čevak tak, aby se ukončení provozu papíren obyvatel Českého Krumlova nedotklo. Čevak upravil svoje nákladové položky a město naopak pachtovné, z čehož vyplývá, že ke skokovému zdražení nedojde. Mírné zvýšení může nastat kvůli inflaci, na finální kalkulaci pro rok 2026 ještě pracujeme,“ řekl starosta Alexandr Nogrády.

Za dlouhodobými problémy papíren stojí kombinace zastaralé technologie, vysokých provozních nákladů, klesající poptávky po papíru a nedostatku investic. Papírny nebyly schopné najít strategického partnera, který by provoz zachránil. Insolvenční správkyně byla toho názoru, že další provoz bez zásadních investic by byl jen ztrátový.

„Důvodem je především hospodářská recese v zemích Evropské unie, kam směřuje hlavní část výroby, a tomu odpovídající pokles poptávky a na druhé straně vysoké ceny energií v Česku. Náklady na plyn a elektrickou energii představují přes 50 procent celkové ceny výrobku. Podle věřitelského výboru zde nejsou ani předpoklady pro změnu těchto strukturálních tržních podmínek v nejbližších měsících a letech,“ uvedl v usnesení soudce Miroslav Veselý.

Historii výroby papíru ve Větřní začal psát Ignác Spiro, podnikatel v papírenství, který poté, co přišel do Českého Krumlova, koupil roku 1861 druhou papírnu od Theodora Pachnera. Kvůli rozrůstající se výrobě Spiro v roce 1870 koupil Pečkovský mlýn poblíž Větřní.

V roce 1879 zde byly tři papírenské stroje a továrna byla průkopníkem nových technologií v celém Rakousku-Uhersku. V roce 1911 si podnik nechal postavit největší stroj na světě na výrobu papíru pro rotační tisk.

Krátce po druhé světové válce byl zde založen národní podnik Jihočeské papírny. Po sametové revoluci došlo na privatizaci a z továrny se stala akciová společnost. Majitelé se měnili, podnik však až do roku 2011 investoval do modernizací strojů.

11. června 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Praha v kapse! Tyhle mobilní aplikace umí šetřit čas, peníze i nervy. Znáte je všechny?

Zatímco dřív jste kvůli jízdence museli lovit drobáky po kapsách a doufat, že automat nezabliká „mimo provoz“, dnes stačí pár ťuknutí do displeje. Chcete si najít nejbližší kontejner, nahlásit výmol,...

500MWh: EVE Energy a CommVOLT podepisují strategickou dohodu, která podpoří energetickou transformaci Evropy

30. září 2025  15:33

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Města v Plzeňském kraji zaznamenávají letos větší zájem o voličské průkazy

Větší zájem o voličské průkazy než při minulých volbách zaznamenávají letos radnice měst v Plzeňském kraji. Podle pracovníků úřadů je to i tím, že víc žádostí...

30. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájem o voličské průkazy je na Vysočině vyšší než před čtyřmi lety

Zájem o voličské průkazy je letos na Vysočině vyšší než při sněmovních volbách v roce 2021. Jihlavský magistrát o ně do dnešních 12:00 požádalo 788 lidí, před...

30. září 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

Stříbrné zakončení sezóny Adama Králíka

30. září 2025  15:22

Proč většina firem zatím s využitím AI nevítězí

30. září 2025  15:21

Kolín spustí hlasování o 18 nápadech na využití části rozpočtu města

Kolín ve středu spustí hlasování o návrzích na zlepšení života ve městě, na výběr je 18 nápadů. Do druhého ročníku participativního rozpočtu pod názvem Vylaď...

30. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Výstavba tramvajové trati u Muzea.

vydáno 30. září 2025  15:12

Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží

Když dělníci na stavbě dálnice D11 u Trutnova v květnu narazili na radioaktivní popílek, zdálo se, že práce na budování tunelu Poříčí se zdrží jen o pár týdnů. Po čtyřech měsících se však silničáři...

30. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elekrárny. Pohle na turbinu.

vydáno 30. září 2025  15:11

V městském autobuse linky 136 došlo k potyčce a pobodání dvou cestujících, agresor byl policisty zadržen a hrozí mu doživotní vězení.

vydáno 30. září 2025  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.