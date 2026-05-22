Vyšetøovatelé pøedpokládají, že šestice mužù pùsobila na jihu Èech od roku 2021 do tohoto týdne.
Pøi policejní razii kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zajistili drogy, finanèní prostøedky a vše, co souviselo s jejich trestnou èinností.
„Skupina byla rozdìlená a dobøe organizovaná svým šéfem, který drogu dovážel z Prahy. V Èeském Krumlovì ji pak pøerozdìloval a samozøejmì také zvedal cenu. Za jeden prodaný gram si tak pøilepšil o 1 000 až 1 500 korun,“ upøesnil jihoèeský policejní mluvèí Jiøí Matzner.
Dealeøi podle policie rozprodali bezmála 10 kilogramù kokainu. Podle hrubého odhadu tak na Èeskobudìjovicku a Èeskokrumlovsku prodali koncovým uživatelùm kokain za zhruba 15 milionù korun.
„Trestné èinnosti se skupina dopouštìla ve velkém rozsahu, všichni jsou tak obvinìni ze závažného zloèinu neoprávnìná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Nìkteøí ještì navíc z pøeèinu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím,“ doplnil Matzner.
Po sdìlení obvinìní skonèili všichni ve vazbì. Návrh vyšetøovatelù totiž akceptoval státní zástupce i soudce. V pøípadì odsouzení jim hrozí pìt až dvanáct let vìzení.