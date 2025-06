11:02 , aktualizováno 11:02

Děda Julie Vlčkové byl slavný dudák. Kde jinde než v Dudákově, jak se někdy říká Strakonicím. Loni by Josef Režný oslavil sto let. A k jeho výročí vyšla publikace, která přiblíží jak muzikantův život, tak hru na dudy. Napsala ji právě Julie Vlčková. „Děda založil Prácheňský soubor, muzicíruje celá rodina, takže i my se sestrou jsme tam chodily,“ vzpomíná.