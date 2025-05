Budějovický park za tratí oživí pumptrack i stezka pro pěší a cyklisty

Současný stav parku je nevyhovující, proto tam chce radnice obnovit zpevněné plochy či upravit trávníky.

„Stromy tam zůstanou v maximálním možném rozsahu, případně se tam provede náhradní výsadba. Prostor oživí nové trvalkové záhony, počítáme s vylepšením a s modernizací hřiště a stavbou pumptrackové dráhy,“ vyjmenoval náměstek primátorky Petr Maroš.

Součástí akce bude i doplnění kolostavů, podzemních kontejnerů na odpad či výměna veřejného osvětlení. Zástupci města se před časem sešli se členy územní skupiny i některými obyvateli z okolí, aby celý záměr společně probrali.

Úpravy se budou týkat už prostoru od křižovatky ulic Heydukova a U Zastávky. Odtud povede asfaltová cesta široká tři metry ve směru k parku.

„Naváže na ni společná stezka pro chodce a cyklisty o stejné šíři, ale s mlatovým povrchem. Na konci Jungmannovy ulice se napojí na plánovanou cyklostezku vedoucí po původní vlečce od ulice J. Buděšínského až po Papírenskou,“ popsal Maroš.

Příští rok mají začít práce a v ten samý rok by mohlo být i hotovo. Na tuto akci navážou i další projekty, ve výsledku tak do tří až pěti let vznikne stezka pro cyklisty mezi sídlištěm Máj, Litvínovicemi, Rožnovem, Mladým a Složištěm.