Chytré kamery dohlédnou na děti u budějovických škol. Pomůže AI

Lukáš Marek
  15:52aktualizováno  15:52
V Českých Budějovicích chtějí posílit kamerové systémy kolem škol. Odhalí podezřelé chování i lidi, při rvačce ihned přivolají strážníky. Novinka se bude nejprve testovat, důvod je hlavně preventivní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Když se bude někdo podezřele dlouho ochomýtat kolem, zaznamenají to. Když bude mít někdo v ruce třeba nůž, všimnou si. Když začne rvačka a někdo bude volat o pomoc, uvidí to i uslyší a přivolají pomoc. Tohle všechno umí kamerové systémy, které fungují ve spolupráci s umělou inteligencí.

Vedení Českých Budějovic se teď rozhodlo, že moderní zařízení nakoupí a vyzkouší ho u jedné ze základních škol zřizovaných městem. Volba pravděpodobně padne na ZŠ Pohůrecká, což je jedna z největších škol v krajském městě. Navštěvuje ji přibližně 850 dětí.

Když se pilotní projekt osvědčí, další budou přibývat. „Není to tak, že bychom měli kolem škol více problémů, nic závažného se nikde nestalo. Je to prevence. Chceme případným komplikacím předcházet a tohle vidíme jako jednu z cest, jak zvýšit bezpečnost,“ vysvětlil náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Děčín ohlídají chytré kamery. Největší technologický pokrok, říká náměstek

Studii proveditelnosti už má radnice zpracovanou. Teď by mělo následovat vypsání výběrového řízení na dodávku první technologie. Umělá inteligence má s kamerami fungovat tak, že dokáže vyhodnotit celou řadu nežádoucích jevů.

„Po městě je dnes takové množství kamer, že není v silách městské policie, aby nepřetržitě sledovala dění na každém záběru. Umělá inteligence pomůže v tom, že když vyhodnotí nějaké nebezpečí, tak dá automaticky podnět strážníkům. Ti se na situaci zaměří a mohou ihned reagovat a vyrazit na místo,“ popsal fungování technologie Bureš.

Novinka zaujala i ředitele ZŠ Pohůrecká Vratislava Ulricha. „Jakémukoliv zvýšení bezpečnosti jsem nakloněný. Za školu mohu říct, že je to super nápad a budu rád, když se staneme místem, kde se vyzkouší pilotní projekt,“ reagoval.

Ještě doplnil, že i v samotné ZŠ se zabezpečení také hodně věnují a chystají další vylepšení, aby se do budovy nedostal bez předchozí kontroly nikdo mimo zaměstnance či děti.

Oslovení rodiče novinku vítají

Rodiče, které iDNES.cz v Českých Budějovicích oslovila, se shodovali, že je to dobrý nápad. „Za mě skvělá myšlenka. Mohlo by se díky tomu i předejít některým konfliktům, ke kterým by jinak v okolí školy došlo. Když se takové kamery objeví třeba také u ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová, bude to jen dobře,“ zmínila jedna z oslovených maminek Jarmila Ságová. A Jana Morávková přidala: „Syn půjde v září do první třídy. Tohle mi přijde jako fajn nápad.“

S myšlenkou přišel na radnici jako první už loni zastupitel a předseda finančního výboru Viktor Lavička. „Bylo to v reakci na dění kolem Pohůrecké, kde tehdy rodiče upozorňovali, že se tam pohyboval nějaký člověk, který měl obtěžovat děti. Jsem rád, že jsme se posunuli do další fáze a díky novému opatření se zvýší bezpečnost dětí,“ konstatoval.

Miniaturní špióni se blíží. Vyhrají jejich lákadla, nebo naše soukromí?

Náměstek Bureš ještě zmínil, že pokud se pilotní projekt osvědčí, instalace kolem všech základních škol v Budějovicích by měla stát zhruba 12 milionů korun podle současných cen a následovala by v dalších letech. Ale je to zatím odhad, bude také záležet na výsledku výběrového řízení a celkovém počtu kamer.

„Ještě budeme mít schůzku s městskou policií, zastupitelem Lavičkou, našimi zaměstnanci z IT oddělení i s vedením školy, kde si všechno podrobně popíšeme,“ doplnil Bureš.

Obecně je klasický kamerový systém v Budějovicích prakticky po celém městě v desítkách lokalit. Třeba před čtyřmi lety díky velké zakázce přibylo 63 nových míst, které hlídá 43 otočných a 119 statických kamer.









