Kampaň před volbami v Českých Budějovicích začíná, objevují se první billboardy

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strany a hnutí v Českých Budějovicích teprve začínají intenzivnější část kampaně před říjnovými komunálními volbami. V ulicích se před několika dny objevily první billboardy a politici zvýšili aktivitu na sociálních sítích. Podle politologa Jihočeské univerzity Vladimíra Hanáčka však strany zatím nenabízejí konkrétní projekty nebo řešení problémů, řekl ČTK. Volby budou 9. a 10. října.

"Kampaň je obecná především s ohledem na nepropracovanost vizí, povrchní marketing, ale i s ohledem na podobnost priorit jednotlivých stran. Všichni chtějí řešit dopravu a parkování, protože to lidé ve městě dlouhodobě pociťují jako problém. Ale najít konkrétní řešení tak, aby každý navrhl něco jiného, je téměř nadlidský úkol," uvedl Hanáček.

V Českých Budějovicích bude ve volbách kandidovat deset subjektů, o jeden méně než před čtyřmi lety. Nechybí například ODS, která v roce 2022 ve městě vyhrála. O hlasy voličů bude usilovat například také ANO nebo nové uskupení hejtmana Martina Kuby Naše Česko.

"Zatím mi přijde, že strany spoléhají hlavně na sociální sítě a případně nahodilá setkání na ulici jako například vyjížďky na kole nebo pikniky. Billboardy zatím po městě tolik také nejsou. Nejviditelnější je zatím Naše Česko, kde se kampaň očekávaně hodně točí kolem Martina Kuby," uvedl politolog Hanáček.

ODS před čtyřmi lety stavěla především na nejbližších spolupracovnících jihočeského hejtmana Kuby. Loni však Kuba stranu opustil a ohlásil vznik hnutí Naše Česko. Do něj vstoupili i primátorka Dagmar Škodová Parmová nebo její první náměstek Petr Maroš. Škodová Parmová nyní povede kandidátku hnutí Naše Česko. Volby v Českých Budějovicích proto budou zajímavé i soubojem Našeho Česka s ODS.

Politici zatím sami připouštějí, že hlavní část kampaně teprve začne. "Chystáme se do ulic na setkání s občany. Horká kampaň se teprve bude rozbíhat," řekl ČTK lídr ANO Viktor Lavička. Stejně to vidí i primátorka Škodová Parmová, která vede do voleb Naše Česko. "Horká část kampaně začne v pondělí, kdy se vydáme mezi voliče," uvedla.

Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokraté, když získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) získalo šest mandátů, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady měli 23 hlasů. Předloni na podzim ale koalici opustili Piráti, čímž ztratila většinu. Ve vedení města zůstali i členové hnutí Naše Česko, kteří byli původně zvoleni za ODS.

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