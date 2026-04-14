Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Autor: khr
  16:22
Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí až tříleté vězení.

Co se zbylým betonem? V centru Českých Budějovic to někdo vyřešil dost svérázně. V blízkosti domu č.p. 23 neznámý pachatel vylil hmotu do kanálu, a poškodil tak kanalizační sběrač v délce 30 metrů.

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
Celková škoda je vyčíslena na více než 800 tisíc korun. „Policisté na případu pracují a žádají případné svědky, kteří by jim mohli poskytout jakékoliv informace o tomto skutku nebo pokud přímo viděli někoho, kdo vylévá betonovou hmotu do kanalizace,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

VIDEO: Pražskou kanalizaci ucpává tuk z restaurací, někdy i hokejky

Případní svědci mohou policisty kontaktovat na telefonním čísle 974 226 700 nebo přímo na lince 158.

Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Policisté událost řeší jako trestné činy poškození cizí věci a poškození obecně prospěšného zařízení.

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

14. dubna 2026  16:22

