Kapsle s vodou z pramene Vltavy pluje do Prahy, páteční etapu překonala na voru

Unikátní projekt Vltavské štafety připomíná 150. výročí od prvního uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava, poukazuje na chystanou výstavu Vltava splavná a slavná a tím znázorňuje řeku jako národní symbol.

V pátek kapsli svezli přímo na replice voru, a to ze Zlaté Koruny pod zříceninu hradu Dívčí Kámen na Českokrumlovsku. Po cestě si na něm povídali o historických tématech třeba ředitel budějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec, předseda spolku Vltava, bývalý reprezentant ČR ve veslování Radek Šťovíček a Radek Zídek z Povodí Vltavy.

„Vypluli jsme ze starobylého místa na Vltavě, které všichni dobře známe, do dalšího významného místa ve smyslu kulturního dědictví, které Vltava spojuje,“ poznamenal Petr Pavelec, když vystoupil z voru na břeh a v ruce držel právě kapsli.

„Dnes to byla unikátní cesta, protože jsme si připomínali téma voroplavby. Pluli jsme na replice voru, který dnes slouží turistice a byli s námi například i potomci slavných plaveckých rodů paní Crkalová a pan Sýpal. Po cestě jsme si povídali, co je řeka Vltava a jaký je její význam z hlediska historického či hospodářského. Voroplavba je navíc uvedená na seznamu kulturního dědictví UNESCO,“ doplnil šéf památkářů.

Přes noc bude „štafetový kolík“ uložený přímo na Dívčím Kameni. Odtud bude zase pokračovat dál.

„Pak pokračujeme přes Boršov nad Vltavou do Českých Budějovic, kde bude štafeta putovat z ruky do ruky a na různá místa po městě. Do Prahy dorazíme 4. září,“ upřesnil Pavelec.

Tam ji v Jízdárně Pražského hradu manželka prezidenta Eva Pavlová vlije do speciálního skleněného srdce řeky a zahájí výstavu Vltava slavná a splavná. K vidění tam až do 4. ledna roku 2026 bude kolem 500 exponátů. Jednotlivé části výstavy zahrnou témata jako je například formování, osobnosti a energie řeky či doprava na ní, život u Vltavy, technická díla či vltavské poklady.