Pacienty přesun karet zaskočí. Musí o ně požádat na krajském úřadě

Jan Jakovljevič
  9:12
Zdravotní dokumentace pacientů se po konci působení lékařů ukládá na krajském úřadě. O její vydání je nutné požádat a kraj se potom postará o její předání do nově zvolené ordinace. Samotní lidé ji do ruky nikdy nedostávají, najít nového specialistu jim však může někdy trvat dlouho.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lékaři stárnou, postupně zavírají své ordinace a odcházejí do důchodu. Když nemají nástupce, kterému by svou praxi předali, ukládá se zdravotní dokumentace jejich pacientů na krajském úřadě do doby, než si najdou novou ordinaci.

Zkušenost s tím má i Petra Dolejšová, jejíž oční lékařka před časem náhle skončila. „Všichni jsme byli zaskočeni, když se naše materiály objevily na krajském úřadě. To jsem netušila, že když lékař nemá nástupce, karta a veškerá dokumentace skončí v úschovně,“ řekla.

Nikdo jí neuměl poradit, jak se k materiálům dostat, proto se obrátila na zdravotní pojišťovnu. Dozvěděla se, že o dokumentaci musí písemně požádat na krajském úřadě. Vyplnila tedy potřebný formulář a kraj poté zařídil její předání lékaři. Původně se domnívala, že jí dokumentaci dají do ruky, když jsou v ní její údaje. Podle Jihočeského kraje se to však nedělá.

Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce

„Žádost může podat pacient nebo jeho nový lékař. Ten ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě. Samotnému pacientovi se dokumentace nedává do ruky ani se mu neposílá, vždy pouze nově zvolenému lékaři,“ potvrdila mluvčí kraje Hana Dědičová. Žádost lze podat osobně na recepci či zaslat poštou.

Tuto povinnost ukládá zákon. Pokud nemá končící lékař nástupce, musí úřad dokumentaci převzít a do doby, než si pacienti zvolí nového lékaře nebo než mu materiály předají, jim zajišťovat jejich kopie v rozsahu potřebném pro zajištění poskytnutí zdravotních služeb.

Informace o nakládání s dokumentací mohou lidé najít na úřední desce kraje i místně příslušných obcí. „Dobu uchovávání určuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci. U ambulantních lékařů je to zpravidla pět let, u lůžkové péče pak víceleté uchování,“ dodala Dědičová. Po uplynutí lhůty dochází ke skartaci.

O očaře je nouze, skončil další

Na přelomu roku ukončil svou praxi oční lékař Zdeněk Hotový, který působil na českobudějovické Poliklinice Jih. Dokumentace jeho pacientů je nyní také na krajském úřadě. Hotového ordinaci roky navštěvovala Jitka Davidová, která si ho pochvalovala.

„Byl vždy hodný, klidný, milý. Když mi v létě řekl, že bude odcházet do důchodu, říkala jsem si, že to je velká škoda,“ popsala. Na preventivní kontroly chodí jednou za dva roky. Do té doby si musí najít jiného očaře, neví však o nikom, kdo by přijímal nové pacienty.

Tento problém ale neřeší pouze ona, o oční lékaře je v krajském městě nouze. Kapacity ordinací jsou aktuálně tak naplněné, že lidé hledají péči i v jiných městech v kraji. To potkalo i Alenu Schelingerovou, která v Budějovicích nemohla po přestěhování pět let specialistu sehnat.

Nakonec se jí to podařilo v Jindřichově Hradci. „Měla jsem štěstí, za měsíc už nebral nikoho,“ komentovala v listopadu pro MF DNES. Poukázala zároveň, že problém se netýká jen očních lékařů, což dokládala několikaměsíční objednací dobou na kožní oddělení.

V Písku upraví bývalou posilovnu na ordinace. Radnice chce přilákat zubaře

V hledání lékařů může pomoci zdravotní pojišťovna. Mluvčí VZP Viktorie Plívová uvedla, že pokud jejich pojištěnce odmítnou v některé ordinaci například z kapacitních důvodů, může se obrátit přímo na pojišťovnu se žádostí o zajištění péče.

Pojišťovna je v pravidelném kontaktu s poskytovateli péče, vyhodnocuje volné kapacity a podle toho směruje klienty. „Rozhodnutí, zda přijme pacienta do péče, je vždy na lékaři,“ upozornila Plívová.

Nedostatek lékařů se snaží kraj řešit a s VZP spolupracuje na dotačním titulu, který pomáhá chybějící lékaře přivést. Podle hejtmana Martina Kuby ale zrovna u očařů příliš úspěšní nejsou. „Není to ale tak, že bychom v nějakém oboru měli krizový problém,“ zmínil nedávno.

Pokud v kraji nově otevřou ordinaci, která tu chyběla, mohou lékaři dostat 900 tisíc na úhradu bydlení za pět let a 600 tisíc při příchodu na jih Čech. Do spolupráce se snaží zapojit i obce, které mohou nabídnout prostory.

Dědičová uvedla, že nástroj pomáhá přivést vybrané lékaře do vytipovaných částí kraje. „Čerpaný je zubními lékaři, ale i praktickými lékaři pro dospělé či napomáhá s personální stabilizací jihočeských nemocnic,“ vyjmenovala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Jazz se středomořskou příchutí. Gilad Atzmon s kapelou hraje v Broumově

Britský saxofonista s izraelskými kořeny Gilad Atzmon

V klášterní Kreslírně v Broumově se ve středu od 19 hodin uskuteční výjimečný koncert v cyklu ArtCafé. Vystoupí uskupení Gilad Atzmon European Quartet.

23. února 2026  11:15

Zloděj vykrádal auta speciálním nástrojem. Poškození si nemuseli ničeho všimnout

Policisté dopadli recidivistu, který má na svědomí vloupačky do vozidel Škoda...

Pražští policisté dopadli muže, který má podle vyšetřovatelů na svědomí několik vloupání do aut. Pachatel ke krádežím využíval speciální pomůcku, díky níž si poškození ani nemuseli všimnout, že se...

23. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

S konečným výsledkem na olympiádě jsme spokojeni, říkají čeští curleři. Nabité mají i jaro

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhl od 11. do 21. února 2026. Čeští curleři při olympijské premiéře obsadili s bilancí tří výher a šesti porážek osmé...

23. února 2026  11:01

Vědci: Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře k zlepšení studijních výsledků

ilustrační snímek

Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylovaní, na druhou stranu ale roste nekázeň ve třídách....

23. února 2026  9:17,  aktualizováno  9:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...

23. února 2026  8:12,  aktualizováno  10:44

Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v...

Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...

23. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Křižovatka na Belánce se změní, chybí ale soulad s úpravou Klatovské

Připravovaná rekonstrukce plzeňské křižovatky na Belánce v Plzni má přinést...

Plzeň chystá úpravu frekventované křižovatky Klatovské třídy s ulicemi U Trati a Borskou. Město zároveň nedávno zveřejnilo studii budoucí podoby Klatovské třídy, která počítá s jejím zklidněním a...

23. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Náklady na léčbu závislosti na alkoholu se stále zvyšují

23. února 2026  10:41

V Brně-Bohunicích v neděli vyhořel byt, tři lidé skončili v nemocnici

ilustrační snímek

V Brně-Bohunicích v neděli večer vyhořel byt, zdravotníci se postarali o 13 lidí, tři z nich skončili v nemocnici. Desítky obyvatel domu se kvůli požáru musely...

23. února 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Hity Hany Zagorové ožijí

ilustrační snímek

Večer plný emocí a nestárnoucích melodií čeká fanoušky legendární Hany Zagorové. Ve čtvrtek 26. února od 19:00 rozezní Kulturní dům Hronovická její největší hity.

23. února 2026  10:23

Zmizela a už se neozvala. Pohřešovanou maminku hledá policie už celé měsíce

Pohřešovaná žena, kterou hledají pražští policisté už několik měsíců. (23....

Šestatřicetiletou Michaelu Stehlíkovou z okresu Praha-východ policisté neúspěšně hledají už od loňského září, nyní prosí o pomoc při pátrání také veřejnost. Dříve tato žena nikdy pohřešovaná nebyla.

23. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

MORA, český příběh, který začal u železa a pokračuje v moderních kuchyních

23. února 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.