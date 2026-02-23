Lékaři stárnou, postupně zavírají své ordinace a odcházejí do důchodu. Když nemají nástupce, kterému by svou praxi předali, ukládá se zdravotní dokumentace jejich pacientů na krajském úřadě do doby, než si najdou novou ordinaci.
Zkušenost s tím má i Petra Dolejšová, jejíž oční lékařka před časem náhle skončila. „Všichni jsme byli zaskočeni, když se naše materiály objevily na krajském úřadě. To jsem netušila, že když lékař nemá nástupce, karta a veškerá dokumentace skončí v úschovně,“ řekla.
Nikdo jí neuměl poradit, jak se k materiálům dostat, proto se obrátila na zdravotní pojišťovnu. Dozvěděla se, že o dokumentaci musí písemně požádat na krajském úřadě. Vyplnila tedy potřebný formulář a kraj poté zařídil její předání lékaři. Původně se domnívala, že jí dokumentaci dají do ruky, když jsou v ní její údaje. Podle Jihočeského kraje se to však nedělá.
Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce
„Žádost může podat pacient nebo jeho nový lékař. Ten ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě. Samotnému pacientovi se dokumentace nedává do ruky ani se mu neposílá, vždy pouze nově zvolenému lékaři,“ potvrdila mluvčí kraje Hana Dědičová. Žádost lze podat osobně na recepci či zaslat poštou.
Tuto povinnost ukládá zákon. Pokud nemá končící lékař nástupce, musí úřad dokumentaci převzít a do doby, než si pacienti zvolí nového lékaře nebo než mu materiály předají, jim zajišťovat jejich kopie v rozsahu potřebném pro zajištění poskytnutí zdravotních služeb.
Informace o nakládání s dokumentací mohou lidé najít na úřední desce kraje i místně příslušných obcí. „Dobu uchovávání určuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci. U ambulantních lékařů je to zpravidla pět let, u lůžkové péče pak víceleté uchování,“ dodala Dědičová. Po uplynutí lhůty dochází ke skartaci.
O očaře je nouze, skončil další
Na přelomu roku ukončil svou praxi oční lékař Zdeněk Hotový, který působil na českobudějovické Poliklinice Jih. Dokumentace jeho pacientů je nyní také na krajském úřadě. Hotového ordinaci roky navštěvovala Jitka Davidová, která si ho pochvalovala.
„Byl vždy hodný, klidný, milý. Když mi v létě řekl, že bude odcházet do důchodu, říkala jsem si, že to je velká škoda,“ popsala. Na preventivní kontroly chodí jednou za dva roky. Do té doby si musí najít jiného očaře, neví však o nikom, kdo by přijímal nové pacienty.
Tento problém ale neřeší pouze ona, o oční lékaře je v krajském městě nouze. Kapacity ordinací jsou aktuálně tak naplněné, že lidé hledají péči i v jiných městech v kraji. To potkalo i Alenu Schelingerovou, která v Budějovicích nemohla po přestěhování pět let specialistu sehnat.
Nakonec se jí to podařilo v Jindřichově Hradci. „Měla jsem štěstí, za měsíc už nebral nikoho,“ komentovala v listopadu pro MF DNES. Poukázala zároveň, že problém se netýká jen očních lékařů, což dokládala několikaměsíční objednací dobou na kožní oddělení.
V hledání lékařů může pomoci zdravotní pojišťovna. Mluvčí VZP Viktorie Plívová uvedla, že pokud jejich pojištěnce odmítnou v některé ordinaci například z kapacitních důvodů, může se obrátit přímo na pojišťovnu se žádostí o zajištění péče.
Pojišťovna je v pravidelném kontaktu s poskytovateli péče, vyhodnocuje volné kapacity a podle toho směruje klienty. „Rozhodnutí, zda přijme pacienta do péče, je vždy na lékaři,“ upozornila Plívová.
Nedostatek lékařů se snaží kraj řešit a s VZP spolupracuje na dotačním titulu, který pomáhá chybějící lékaře přivést. Podle hejtmana Martina Kuby ale zrovna u očařů příliš úspěšní nejsou. „Není to ale tak, že bychom v nějakém oboru měli krizový problém,“ zmínil nedávno.
Pokud v kraji nově otevřou ordinaci, která tu chyběla, mohou lékaři dostat 900 tisíc na úhradu bydlení za pět let a 600 tisíc při příchodu na jih Čech. Do spolupráce se snaží zapojit i obce, které mohou nabídnout prostory.
Dědičová uvedla, že nástroj pomáhá přivést vybrané lékaře do vytipovaných částí kraje. „Čerpaný je zubními lékaři, ale i praktickými lékaři pro dospělé či napomáhá s personální stabilizací jihočeských nemocnic,“ vyjmenovala.