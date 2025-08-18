Bývalou ubytovnu pro vojáky v Krumlově přestaví na byty pro místní

Objekty v areálu bývalých kasáren na okraji Českého Krumlova radnice postupně mění, aby v nich našli domov místní obyvatel. Staví tam bytové domy a chystá pozemky pro rodinné domy. Nyní se pustí do ubytovny, kde nabídne 17 bytů 3+kk a 2+kk.
Bývalou ubytovnu pro vojáky v areálu ve Vyšném přestaví na byty s balkony.

foto: MÚ Český Krumlov

Nové bytové domy začali v červnu stavět v areálu bývalých kasáren ve Vyšném.
Tak budou vypadat domy v areálu bývalých kasáren ve Vyšném.
V českokrumlovské části Vyšný začala stavba bytových domů.
V českokrumlovské části Vyšný začala stavba bytových domů.
Areál bývalých kasáren v českokrumlovské čtvrti Vyšný dlouhá léta chátral. Teď konečně opět ožívá. Město zde naplánovalo bydlení pro místní. V červnu se tam bagry zakously do země při začátku stavby tří bytových domů v těsné blízkosti areálu Dubina, který vyrostl už před 20 lety.

A nyní se radnice pouští do dalšího slíbeného projektu. Kompletně zrekonstruuje bývalou vojenskou ubytovnu, která nabídne 17 bytů. Jedná se o 12 jednotek s dipozicí 3+kk a pět bytů o velikosti 2+kk. Zájemci si mohou na webu města prohlédnout konkrétní uspořádání a technické parametry. A pokud se jim zalíbí, lze si podat žádost do 30. září.

Bývalou ubytovnu pro vojáky v areálu ve Vyšném přestaví na byty s balkony.
Nové bytové domy začali v červnu stavět v areálu bývalých kasáren ve Vyšném.
Tak budou vypadat domy v areálu bývalých kasáren ve Vyšném.
V českokrumlovské části Vyšný začala stavba bytových domů.
Město zde navazuje na své dobré zkušenosti s financováním právě u konceptu Dubina. Jde o model družstevního bydlení. Tentokrát se nové byty stanou součástí bytového družstva Blanský les. A přednostně budou nabídnuty obyvatelům Krumlova. Podmínkou je také to, že budoucí obyvatel si popřípadě zapíše ve městě trvalé bydliště.

Podle místostarosty Zbyňka Tomana zůstanou zachované původní zděné nosné konstrukce chátrajícího domu. Nově se udělá střecha, kde se chystá montáž fotovoltaických panelů, a zateplení. Samozřejmostí budou také nová okna a dveře, podlahy a akustické mezibytové stěny a příčky.

Lidé se přišli podívat, jak se klepalo na základní kámen jejich budoucího bydlení

„V budově necháme osadit osobní výtah a kompletně se vymění veškeré vnitřní rozvody. Každý byt bude mít vlastní balkon a podlahové vytápění,“ poznamenal k rekonstrukci Toman. Teplo v domě zajistí tepelná čerpadla systému voda– vzduch, přičemž jako záložní zdroj bude sloužit plynová přípojka. Nezapomnělo se ani na parkování. Vznikne 35 míst, z toho dvě pro osoby se sníženou pohyblivostí.

„Součástí projektu budou i dvě stání s dobíjecími stanicemi pro elektromobily a ke každému parkovacímu místu bude připravená kabeláž pro případné budoucí rozšíření dobíjecích kapacit,“ ujistil projektový manažer Oto Šrámek.

Cenu na radnici odhadují do 60 tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy. Cena jednotlivých bytů se tak bude pohybovat mezi 3,6 a 5,5 milionu korun podle velikosti. Zájemci budou muset složit minimálně 30 procent odhadované ceny, zbylou část budou hradit družstvu, které si na výstavbu vezme úvěr se splatností 25 let.

Přidají i rodinné domy

Opravou ubytovny ale práce v kasárnách neskončí. Na programu ještě jsou i další velké rekonstrukce. „Konkrétně jde o přestavbu bývalé vojenské ošetřovny s 28 bytovými jednotkami,“ upřesnil místostarosta a dodal, že radnice chystá bydlení i jinde ve městě.

Například upraví dům čp. 182 v ulici Vyšehrad s kapacitou 21 bytů a zrekonstruuje bytový dům čp. 431 v ulici Nad Nemocnicí, kde vznikne dalších 18 nájemních bytů. Na všechny tyto projekty město podalo žádosti o dotaci z programu Dostupné bydlení. Jakmile záměr dostane zelenou, město vyhlásí výběrové řízení a následně se začne budovat i zde.

Ve Vyšném u Krumlova kácejí stromy, bývalá kasárna změní na novou čtvrť

Vedle družstevního a nájemního bydlení radnice počítá v bývalých kasárnách také s pozemky pro individuální výstavbu. V lokalitě vznikne 19 stavebních parcel pro rodinné domy. Pro dané území radnice nechala zpracovat regulační podmínky a v současnosti připravuje projektové dokumentace pro zasíťování pozemků.

Postupně zde má vzniknout nová čtvrť Nový Dvůr, kde najde trvalé bydlení až tři tisíce lidí. „Chceme podporovat bydlení. A zjistili jsme podle územního plánu, že můžeme stavět jen na několika málo místech. Areál kasáren ve Vyšném je jedním z nich a přišlo nám logické pokračovat v úspěšném modelu Dubina,“ zdůraznil Toman při zahájení stavebních prací letos v červnu. Celkem 80 bytů zde vyrostlo před více než dvaceti lety. Od té doby se Český Krumlov do žádné bytové výstavby nepustil.

