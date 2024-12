Proměna budějovické Slavie se výrazně prodraží, může stát až 700 milionů

„S jazykem na vestě uděláme vše, abychom tu dotaci udrželi.“ Na začátku týdne náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS) takto mluvil o pokračující rekonstrukci KD Slavie v centru Budějovic.

Práce tam naplno začaly v červnu loňského roku a město mělo od státu garantovaný příspěvek ve výši 177 milionů korun. Jenže podmínkou je dodržení termínů a včasná kolaudace kompletně přestavěného historického objektu.

Podle Maroše je to na hraně. „I proto už absolvujeme schůzky s hasiči, hygienou, stavebním úřadem, aby až přijde čas, se pak kolaudace povedla co nejrychleji. Zatím se držíme v termínu,“ řekl náměstek.

Mohl to sdělit i proto, že původně se mělo vše potřebné stihnout do září roku 2025, nyní to bude stačit do konce téhož roku. „Rozhodli jsme o posunu v termínech, které se týkají kreativních center. Některé věci tak bude stačit doložit až v prosinci 2025. Netýká se to jen Slavie, ale i dalších projektů po republice, které se potýkají s časovými problémy,“ potvrdil ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Ten v pondělí navštívil České Budějovice v souvislosti s jejich přípravou na evropské hlavní město kultury v roce 2028.

KD Slavie ovšem nebojuje jen s časem, celá proměna se totiž také zásadním způsobem prodražuje. Zatímco původně mělo zmíněných 177 milionů pokrýt přibližně třetinu všech nákladů, nyní to bude podle slov Maroše stačit už jen na čtvrtinu. V přepočtu to znamená, že na začátku byla cena bezmála půl miliardy korun bez daně, nyní to je kolem 700 milionů.

Je to podobný příběh jako při nedávno dokončené rekonstrukci a modernizaci výpravní budovy budějovického vlakového nádraží. „Je to starý dům a při rekonstrukci se stále něco objevuje, což znamená vícenáklady. Jsou to věci, které se nedaly očekávat. Každý týden máme kontrolní dny a není to jednoduchá stavba,“ konstatoval náměstek. Zhotovitelem je sdružení tří stavebních firem, a to Metrostav DIZ, Geosan Group a Auböck.

Už brzy po začátku bouracích prací dělníci například odhalili úzkou chodbu, o jejíž existenci nikdo nevěděl. Navíc byla plná vzduchotechniky, její demontáž práce pozdržela. Už tehdy sdružení neúspěšně žádalo město o prodloužení termínů.

Nyní je téměř dokončené veškeré betonování nové přístavby, na části střechy už je vidět nová krytina, pokračuje také výměna oken a kolemjdoucí si mohou snadno všimnout, že už je patrná i budoucí náplavka před Slavií vedoucí po schodech směrem k budově.

Bude tam hrát Malé divadlo?

Radnice už musí připravovat Slavii na následný provoz. „V příštím roce například vypíšeme výběrové řízení na jednoho provozovatele gastra, který by měl v objektu na starost dohromady kavárnu, restauraci i bar u velkého sálu,“ podotkl Maroš.

Kdo bude mít na starost ostatní provoz, také zatím není jisté. Není vyloučené, že kvůli tomu město založí i něco jako společnost Městské kulturní zařízení, obdobu Sportovních zařízení města.

A náměstek ještě upozornil, že uvnitř objektu vznikne black box, tedy jednoduchý a flexibilní prostor, který by zřejmě mělo využívat Malé divadlo, jež je jednou ze scén Jihočeského divadla.

„Mohlo by tam být třeba tři sezony, pokud by se nám podařilo získat kulturní části DK Metropol, kam by se pak mohlo přestěhovat. Současné prostory v Hradební ulici už příliš nevyhovují,“ dodal.

Ředitelka divadla Martina Schlegelová sice potvrdila, že současné zázemí není pro Malé divadlo ideální, ale o stěhování souboru nemá informace.

„Před půl rokem jsme s radnicí probírali, pokud by tomu nebránila celková koncepce domu, že by tam mohlo v nějaké fázi hrát svá představení. Určitě to ale není o tom, že bychom se do Slavie mohli přesunout. Nevešlo by se nám tam zázemí – nehledě na to, že budova je stavěná na plesy a podobný program,“ reagovala.

Uspořádáním dětských inscenací jinde než v Hradební ulici by se však zlepšil komfort diváků. „Nemuseli by před představením čekat na ulici, nebyla by tam plíseň a tak dále,“ dodala.