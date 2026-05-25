Bezmála stovka koncertů ročně, skoro padesát společenských akcí, desítky besed a přednášek, 75 událostí pro seniory, vzdělávací programy a dokonce čtyři festivaly.
Tohle je jen část z toho, jak by měl naplno žít opravený a dostavěný Kulturní dům Slavie v centru Českých Budějovic. Alespoň podle odborné analýzy, kterou má krajské město k dispozici už pět let.
Místo toho ale objekt po nedávno dokončené rekonstrukci prozatím působí více ospalým dojmem, než že by pulzoval životem. Má za sebou samozřejmě jen několik měsíců od únorové kolaudace. Teď v červnu se ale má vše rozjet při dalším slavnostním otevření a prvním velkém zahajovacím koncertu. První otevření se uskutečnilo už na konci roku 2025 a bylo důležité především kvůli udržení dotace ve výši 177 milionů korun.
Namísto velké slávy se však doposud nepodařilo najít ani provozovatele kavárny, restaurace a celého gastro zázemí. Nejprve se zájemci ozývali a pokládali další dotazy v koncesním řízení. Oficiálně se ale nakonec do výběrového řízení nepřihlásil vůbec nikdo. „Na konzultacích přitom bylo deset firem,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
Na červnovou akci tak musí jednorázově zajistit občerstvení a kompletní catering Kulturní a sportovní zařízení České Budějovice, což je městská společnost a správce Slavie.
„Musíme zjistit, v čem je problém, a koncesní řízení vypíšeme znovu,“ konstatoval Maroš. Podle ohlasů některých lidí, kteří se v restauračním byznysu pohybují, se vysvětlení pro neúspěšné koncesní řízení přímo nabízí. Do Slavie se podle nich nikdo hned tak nepohrne, protože tam zatím není prakticky žádný společenský program. A riziko, že takový byznys uživí pouze hosté, kteří si přijdou jen tak posedět na kávu nebo si dát oběd, je až příliš obrovské.
Navíc nedostatků je více a svědčí o tom, že Slavie pro současné vedení radnice rozhodně není prioritou. Už v březnu iDNES.cz například upozorňovala na to, že na oficiálním webu kdslavie.cz chybí například ceník. Nyní je konec května a stále je tato část bez potřebných informací.
Na květnovém jednání zastupitelstva o tom mluvila také opoziční zastupitelka Pavla Heyduková (Piráti). „Chybí mi tam i informace o slavnostním otevření 6. června. Šlo by na tom doplnění webu zapracovat?“ ptala se mimo jiné. Na to náměstek reagoval, že informaci předá hned druhý den dál.
Webové stránky se ale od té doby žádného zásadního doplnění údajů prozatím nedočkaly. Heyduková k tomu podotkla, že co se týká Slavie, tak je to zatím za tolik peněz hodně málo zábavy. Přesná cena rekonstrukce nicméně ještě není známá. Hovořilo se o 900 milionech korun, a tudíž prodražení o přibližně 200 milionů. V jednu chvíli to ale byla velká hra čísel a výsledná suma může být ještě úplně jiná. Řešily se více, ale i méněpráce.
Roli hraje i nedaleký Metropol
Pokud by Slavie měla začít naplno žít, tak by to alespoň podle analýzy potřebovalo více péče a lidí, kteří se o nastartování provozu postarají. Objekt by měl mít například provozního ředitele, člověka, který bude mít na starost ekonomiku, pak produkčního či programového ředitele. O tom všem a dalších detailech píše stostránkový dokument zpracovaný pro město společností Kreia.
„Část ekonomická usiluje o vyrovnaný provozní rozpočet kulturního centra. Část programovou je možné finančně podporovat z rozpočtu města za účelem zajištění kulturních služeb pro obyvatele. Přesto je finanční model navržený tak, aby byl KD Slavie i jeho provozovatel finančně soběstačný,“ uvádí dokument.
Provoz mají dál na starost Kulturní a sportovní zařízení. „To zatím nechceme nijak měnit. Stále je pro nás ve hře, že bychom s Jihočeským krajem získali Metropol a pak bychom provoz koordinovali společně, aby akce v těchto objektech nešly proti sobě. Když se to nepodaří, budeme Slavii řešit dál individuálně,“ sdělil nedáno náměstek.
O budoucnosti Metropolu se má rozhodovat znovu v létě, až si odboráři jako jeho současní majitelé zvolí nové vedení. To stávající ale prodej rozhodně odmítlo a zatím nic nenasvědčuje, že se postoj změní.